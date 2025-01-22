В России продали соболиную шубу за рекордную сумму - 34 млн рублей

Соболиная шуба стала самым дорогим меховым изделием, которые когда-либо продавались или покупались в России. Недавно она была реализована за рекордную сумму - 34 млн руб. Об этом проинформировали аналитики государственной системы маркировки «Честный знак» по результатам анализа продаж 2024 года, передают «Известия».

Уточняется, что самое дорогое изделие из меха норки продано за 18 млн российских руб., а из овчины - за 4 млн руб.

Шубы, полушубки и манто из других мехов стоили гораздо дешевле. Речь, естественно, о самых дорогих изделиях.

«Из нутрии самое дорогое обошлось почти в 2 млн рублей, из енота — в 1,4 млн рублей, из кролика/зайца — в 1,5 млн рублей, а из песца/лисицы — в 1,7 млн рублей», — приводит издание данные аналитиков.

В среднем россияне в минувшем году отдавали за одно меховое изделие 82,4 тыс. рублей.