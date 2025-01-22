Пилоты летевшего в Москву самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines увидели НЛО в небе

Пару дней назад пилоты самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявшие рейс в столицу России, увидели в небе неопознанные летающие объекты. Об этом сообщает агентство «Лента» со ссылкой на информацию Telegram-канала Aviainicident.

Лайнер Э Airbus A320 двадцатого января вылетел из Гянджи и взял курс на Москву.

Подлетая к столице РФ, когда борт находился на высоте 1,9 тысячи метров, экипаж увидел и доложил диспетчерам об НЛО.

Отмечается, что это были светящиеся объекты, напоминающие огонь.

Командир экипажа решил совершать посадку и самолёт продолжил заход на аэродром назначения.

Борт сел во Внуково, никаких внештатных ситуаций не возникло.