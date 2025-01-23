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В Кремле прокомментировали ультиматум Трампа по украинскому конфликту

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В Кремле прокомментировали ультиматум Трампа по украинскому конфликту
В России / В Мире / Политика
Фото из открытых источников

Кремль очень внимательно следит за риторикой и заявлениями 47-го президента США Дональда Трампа, тщательно фиксирует «все нюансы». Никаких «новых элементов» в угрозах санкциями власти РФ не увидели и готовы к равноправному диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы очень внимательно наблюдаем, конечно, за всей риторикой, всеми заявлениями... Останемся готовы к диалогу, об этом президент Путин неоднократно говорил, к равноправному диалогу, взаимоуважительному диалогу. Этот диалог имел место между двумя президентами - в бытность первого президентства Трампа. И ждем сигналов, которых пока не поступало»,— приводит комментарий Дмитрия Пескова издание «Коммерсант».

В минувшую среду, 22 января, президент Соединенных Штатов Америки в своей социальной сети фактически выдвинул России ультиматум

Он заявил, что ждет прекращения конфликта. В противном случае Дональд Трамп грозится ввести новые санкции и пошлины на весь экспорт РФ в США.

The Wall Street Journal вчера писала о том, что американский президент поручил своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу завершить украинский конфликт за 100 дней.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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