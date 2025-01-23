У россиян, возвращающихся с Европы, отбирают сыры и хамон

Российские туристы, возвращающиеся с отдыха в Европе, начали жаловаться на более тщательные досмотры на таможне. Многие продукты у людей попросту изымают, пишет АБН24.

Путешественники не могут провезти изделия из мяса и молока.

В черном списке оказались сыры, хамон, а также колбасы и ветчина

Вначале представители таможенной службы просят путешественников самостоятельно выбросить продукты.

Если те отказываются, составляется админпротокол и проводится изъятие.а

Таможенники свои действия объяснили новым распоряжением Россельхознадзора, отмечает издание.

В список продуктов, которые запрещены к ввозу в страну, недавно было добавлено несколько позиций. Причина - вспышка ящура в Германии.