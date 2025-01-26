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«Экстрасенсы. Битва сильнейших-2»: у вампира Краснова отобрали корону, а любовную ведьму пытались запугать

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«Экстрасенсы. Битва сильнейших-2»: у вампира Краснова отобрали корону, а любовную ведьму пытались запугать
В России / Знаменитости / О разном
Фото из открытых источников

В эфир телеканала ТНТ 25 января вышел второй выпуск программы «Экстрасенсы. Битва сильнейших – 2». Его участниками стали яркие и эпатажные маги.

Свои умения демонстрировали на камеру Влад Череватый, Ольга Якубович и Виктория Райдос

Мистическое испытание сильнейшим в этот раз надлежало пройти в одной из деревень Ставрополья.

Однако страсти на проекте начали накаляться ещё в готическом зале, перед отправкой к месту проверки, пишет «Лайф».

Колдунья Изосимова выразила уверенность в том, что поездка на каблуках станет для Якубович дорогой в один конец. Любовная ведьма тут же осадила конкурентку: мол, не дождетесь.

И она действительно вернулась в зал перед обсуждением испытания.

По итогам второго выпуска от коллег и людей, попросивших о помощи, Череватый получил 17,9 баллов; Якубович - 16,7 баллов, а Райдос - 16,4 баллов.

Однако продолжается ещё голосование телезрителей.

Вначале второго эпизода ведущий Марат Башаров огласил общие результаты после первого выпуска

После зрительского голосования лидирует маг Шепс, набравший в общей сложности 25,1 балла. На втором месте - вампир  Краснов с 24,6 баллами. Колдовка  Изосимова с 23,5 баллами - на третьем.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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