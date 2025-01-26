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Снова 10 млн: Анна Асти вернула ценник за выступления на уровень до «голой вечеринки»

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Снова 10 млн: Анна Асти вернула ценник за выступления на уровень до «голой вечеринки»
В России / Знаменитости
Фото из открытых источников

Певице Анне Асти с конца декабря 2023 года пришлось нелегко.

После участия в «голой вечеринке» блогерши Насти Ивлеевой молодая исполнительница подверглась тотальной отмене. Организаторы отказали ей в выступлениях на новогодних корпоративах, где она могла бы заработать большие деньги.

Кроме того, номера певицы были вырезаны из праздничных программ на ТВ.

Скандал привел к тому, что после отмены возвращаться на сцену Асти пришлось, урезав свой ценник

Гонорар исполнительнице хита «Царица» пришлось снизить аж на 3 миллиона рублей.

Год потребовался Анне для того, чтобы вернуть свои «докризисные» расценки. Теперь звезда, как в былые времена, берет за выступление 10 миллионов рублей, узнал Shot.

Изменился не только ценник, но и условия.

Асти хочет, чтобы всё было по высшему разряду - перелеты только бизнес-классом, дорогие тонированные авто, VIP-проход, отели пять звёзд и так далее.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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