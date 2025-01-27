Могут вызвать аллергию и ожирение: диетолог Михалева призвала не увлекаться покупными йогуртами

Натуральный йогурт, сделанный из молока хорошего качества и закваски, без консервантов, красителей и наполнителей - отличный вариант для перекуса. Но если состав кисломолочного продукта длинный, увлекаться таковым не стоит. Об этом граждан страны в беседе с «Газетой.ру» предупредила диетолог и эндокринолог Оксана Михалева.

Врач посоветовала обращать внимание на срок годности покупного йогурта

Если он более пяти дней, можно не сомневаться, что производитель использовал консерванты, эмульгаторы и другие добавки.

Такой продукт сам по себе можно употреблять, угрозы для здоровья он не представляет. Однако увлекаться им все же не стоит, подчеркивает диетолог.

По словам Михалевой, многие мужчины и женщины считают, что коль уж йогурт находится в списке здорового питания, употреблять его можно ежедневно и без ограничений. Это заблуждение.

В покупном йогурте много сахара, что при регулярном употреблении грозит ожирением, повышением уровня вредного холестерина, проблемами с ЖКТ.

Консерванты способны спровоцировать аллергическую реакцию.