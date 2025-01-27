Умер актер Игорь Ромащенко, сыгравший в сериалах «Папины дочки» и «След»

Российский актер и режиссер Игорь Ромащенко скончался в возрасте 59 лет. Об этом газете «Аргументы и факты», сообщившей об этом, рассказал Павел Чернявский, друг и коллега покойного артиста.

Фильмография Игоря Ромащенко насчитывает свыше сотни фильмов и сериалов

Однако российский телезритель больше всего его запомнил по съемкам в «Папиных дочках» и проекте «След».

Ромащенко в рамках театральных постановок выходил на сцену столичного театра «Сатирикон» им. Аркадия Райкина.

Режиссер при жизни добился признания и на телевидении. В 2014 году выпуск «Дело живодеров» популярной программы «Следствие вели», над которой он работал режиссер, получил премию ТЭФИ в номинации «Публицистическая программа «Человек и право»», напоминает «Лента».

Причина смерти Игоря Ромащенко пока не названа.