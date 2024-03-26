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Под запретом уже с завтрашнего дня: российским водителям не разрешат садится за руль

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Под запретом уже с завтрашнего дня: российским водителям не разрешат садится за руль
Автомобильные новости
Фото: @standret / freepik.com

В ближайшем будущем в РФ некоторые водители могут столкнуться с серьезными проблемами в управлении автомобилем из-за введения жестких мер наказания со стороны судебных приставов. Эти меры связаны с обновлением базы данных о должниках в России и предполагают ограничение возможности управления автотранспортом для лиц с крупными долгами.

Желание бороться с должниками привело к тому, что судебные приставы получили дополнительные возможности для ограничения прав должников, включая водительские удостоверения. Хотя судебные приставы не могут непосредственно лишить водителей их прав, они имеют возможность временно ограничить их дополнительное право на управление автотранспортом.

Необходимо погасить все долги

Решение судебного пристава о введении ограничений будет вступать в силу на следующий день после его вынесения. Эти меры будут применяться к должникам с суммарной задолженностью более десяти тысяч рублей, включая тех, кто не выполняет обязательства по алиментам. Чтобы снять ограничения, должникам необходимо погасить все долги и уведомить об этом судебных приставов, уточняет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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