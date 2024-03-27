Важно! Кому с 1 апреля 2024 года нужно пересдавать на права

С 1 апреля 2024 года вступают в силу новые правила, направленные на повышение безопасности на дорогах. Согласно ГИБДД, иностранные водительские удостоверения признаются недействительными в определенных случаях.

В каких случаях водительские удостоверения признаются недействительными

Если иностранный гражданин или лицо без гражданства, проживающее в России, получит вид на жительство или гражданство этой страны, через год его иностранное водительское удостоверение станет недействительным. Граждане РФ, получившие иностранные водительские удостоверения и вернувшиеся в страну, через год также лишаются их действительности. Исключение составляют удостоверения из Республики Беларусь, которые остаются действительными для граждан обеих стран.

Водителям с иностранными правами рекомендуется следить за сроками обновления статуса в России, чтобы избежать штрафов.

Эти изменения направлены на предотвращение уклонения от медицинских освидетельствований и улучшение безопасности на дорогах, пишет ngnovoros.ru.