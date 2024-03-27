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Важно! Кому с 1 апреля 2024 года нужно пересдавать на права

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Важно! Кому с 1 апреля 2024 года нужно пересдавать на права
Автомобильные новости
Фото: @freepik / freepik.com

С 1 апреля 2024 года вступают в силу новые правила, направленные на повышение безопасности на дорогах. Согласно ГИБДД, иностранные водительские удостоверения признаются недействительными в определенных случаях. 

В каких случаях водительские удостоверения признаются недействительными

Если иностранный гражданин или лицо без гражданства, проживающее в России, получит вид на жительство или гражданство этой страны, через год его иностранное водительское удостоверение станет недействительным. Граждане РФ, получившие иностранные водительские удостоверения и вернувшиеся в страну, через год также лишаются их действительности. Исключение составляют удостоверения из Республики Беларусь, которые остаются действительными для граждан обеих стран.

Водителям с иностранными правами рекомендуется следить за сроками обновления статуса в России, чтобы избежать штрафов. 

Эти изменения направлены на предотвращение уклонения от медицинских освидетельствований и улучшение безопасности на дорогах, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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