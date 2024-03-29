Указ подписан. После 1 апреля цены на автомобили в России взлетят

В результате введения новой формулы утильсбора для автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 1 апреля 2024 года ожидается повышение цен на автомобили в России. Правительство приняло меры, которые фактически ограничивают импорт автомобилей из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, учитывая недоплаченные налоги и сборы из-за заниженной таможенной стоимости.

Сумма утильсбора при ввозе автомобилей из ЕАЭС в Россию для внутреннего рынка будет рассчитываться с учетом новой формулы, учитывающей размер сбора в России, разницу в таможенных пошлинах, НДС и акцизу.

Электромобили, даже если они происходят из стран ЕАЭС, теперь также должны проходить таможенное оформление именно в России.

Примерно в 2023 году Кыргызстан стал вторым по количеству импортированных новых автомобилей после Китая. Например, при ввозе автомобиля стоимостью €50 тысяч в Россию будет применена ставка 48%, но не менее €7,5 за 1 куб.см, что приведет к увеличению цены автомобиля, включая утильсбор около 900 тысяч рублей, до около 3,2 миллионов рублей, пишет ngnovoros.ru.