С 1 апреля цены на иномарки попрут вверх: это последствия нового закона

В результате введения новой формулы утильсбора для автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ожидается повышение цен. С 1 апреля 2024 года правительство России ограничивает импорт таких машин, вводя новые налоги и сборы, включая утильсбор.

Меры затронут автомобили, растаможенные в Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане

Эти меры затронут автомобили, растаможенные в Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане. При ввозе таких автомобилей в Россию теперь учтут недоплаченные налоги из-за заниженной таможенной стоимости.

Новая формула учитывает несколько факторов, включая размер сбора в России и разницу в таможенных пошлинах. Отныне электромобили из ЕАЭС также должны проходить таможенное оформление именно в России.

Эти изменения приведут к увеличению цен на автомобили из Евразийского экономического союза, пишет ngnovoros.ru.