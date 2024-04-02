Проверьте обязательно. Автоэксперт перечислил правила подготовки автомобиля к весне

После периода зимы важно заботиться о транспортном средстве, чтобы продлить его эксплуатационный период. Ключевым этапом становится тщательная мойка машины, устранение всех следов дорожных химических реагентов, а также внимательный осмотр красочного слоя на предмет сколов и коррозии.

Внимание следует уделить салону автомобиля

Проведение обязательного технического обслуживания (ТО) включает в себя проверку состояния тормозных механизмов и уровня моторного масла. Особое внимание следует уделить салону автомобиля, где могут накапливаться влага и грязь зимой. Важно проверить его на сухость и чистоту, а также, при необходимости, заменить шины.

Для тех, кто мало использовал транспортное средство в холодный период года, рекомендуется тщательно осмотреть днище и другие детали под капотом. В случае длительного простоя автомобиля лучше обратиться к специалистам для оценки его состояния и устранения возможных неполадок, пишет пишет ngnovoros.ru.