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Вариантов нет: цены на бензин взлетят до небес

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Вариантов нет: цены на бензин взлетят до небес
Автомобильные новости
Фото: @IADE-Michoko / pixabay.com

По последним данным Росстата, стоимость дизтоплива в РФ умеренно, но стабильно растет. С 26 марта по 1 апреля 2024 цены на дизель увеличились на 0,21%, достигнув 64,9 рублей за литр. В то время цены на бензин практически не изменились, поднявшись всего на 0,04%. 

Средняя стоимость литра бензина по стране к 1 апреля составляла 54,7 рубля. 

Объем производства бензина за неделю с 25 по 31 марта увеличился на 2,7%, достигнув 775 тысяч тонн, в то время как производство дизельного топлива сократилось на 1,8%, составив 1 618,4 тысяч тонн. 

Общий рост потребительских цен на бензин за 2023 год составил 7,23%, немного ниже общей инфляции за тот же период (7,42%). В регионах цены на бензин не менялись с начала января. Литр бензина марки АИ-92 сейчас продается по 49 рублей, а дизельное топливо — по 61,4 рубля, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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