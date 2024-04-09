Предложение прозвучало. Автовладельцев у кого есть пленка на фарах, могут ожидать неожиданные перемены

Из нижней палаты российского парламента поступило желание внести изменения в действующие нормы, касающиеся владельцев автомобилей, применяющих специальные пленки на оптике своих транспортных средств. Эти пленки обычно применяются для защиты фар от повреждений, а также могут использоваться на стеклах.

Штраф в размере 500 рублей

В настоящее время использование таких пленок может быть штрафовано в размере 500 рублей. Однако комитетом Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложено уточнить в законодательстве, чтобы штраф выписывался только в случае, если пленка пропускает менее 70 процентов света. В противном случае наложение штрафа следует исключить.

Для внесения изменений необходимо провести консультации с профильными экспертами, представителями различных ведомств и ознакомить Госавтоинспекцию с предложением. Однако ожидать изменений в действующих нормах в ближайшее время не стоит, согласно мнению экспертов портала ngnovoros.ru.