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С 9 апреля будут лишать прав на год за эти вещи в багажнике. Новый сюрприз для автомобилистов

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С 9 апреля будут лишать прав на год за эти вещи в багажнике. Новый сюрприз для автомобилистов
Автомобильные новости
Фото: @freepik / freepik.com

Российские власти уже приступили к проведению проверок автомобилей с 9 апреля в связи с наступлением сезона охоты по всей стране. Рейды будут осуществляться сотрудниками различных ведомств, включая инспекторов охотнадзора, сотрудников региональных министерств природы и Росгвардии. Они будут патрулировать места, где обычно проводится охота, такие как поля, леса и прибрежные территории.

Особое внимание будет уделено проверке документов, связанных с охотой

Водителям, которые будут застуканы на нарушении правил охоты, грозит лишение прав на срок не менее одного года. Особое внимание будет уделено проверке документов, связанных с охотой, таких как разрешения и специальные талоны. Также будут проводиться осмотры багажников автомобилей, где часто спрятана незаконно добытая дичь. Водители, у которых в багажнике найдут оружие без чехла или запрещенную для охоты дичь, могут лишиться прав на охоту на срок от одного года до двух лет.

Власти РФ призывают автомобилистов соблюдать правила охоты и иметь все необходимые документы, чтобы избежать неприятностей, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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