Эксперт Виноградов провел анализ и назвал лучшие семейные авто за 800 тыс. рублей

Эксперт журнала «За рулем» рекомендует четыре надежных семейных автомобиля в ценовом диапазоне около 800 тысяч рублей. В список были включены Lada Largus 2018 и 2019 годов выпуска, Skoda Octaviа 2012 и 2013 годов, Chevrolet Cruze 2014 года, а также Toyota Avensis 2008 года.

Специалист отмечает, что Largus обладает прочной ходовой частью и доступными запчастями, а Octaviа с силовой установкой BSE 1,6 на 102 л.с. считается наиболее надежным вариантом. Также эксперт рекомендует выбирать Chevrolet Cruze с мотором Ecotec или же Toyota Avensis с мотором 2AZ-FSE 2,4.