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АвтоВАЗ провел анонс новой версии Lada Niva Travel с мультимедиа EnjoY Pro

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АвтоВАЗ провел анонс новой версии Lada Niva Travel с мультимедиа EnjoY Pro
Автомобильные новости
Источник фото: Lada Niva Travel / ВКонтакте

АвтоВАЗ представил новую комплектацию Lada Niva Travel с мультимедийной системой EnjoY Pro, оснащенной семидюймовым емкостным тачскрином, встроенными сервисами «Яндекса». 

Характеристики мультимедийной системы EnjoY Pro

Устройство обладает увеличенным разрешением на 1024 х 600 пикселей, поддержкой мультитач, обновлением «по воздуху». Процессор новой системы имеет в десять раз большую производительность, объем оперативной памяти увеличился в восемь раз, встроенной памяти для кэширования музыки и карт стало больше в 64 раза.

Интеграция сервисов Яндекса позволит использовать браузер с выходом в Интернет, голосового ассистента «Алиса«, «Яндекс Навигатор», »Яндекс Музыка». Отмечается улучшение качества звука, появление дополнительных громкоговорителей.

Цены и сроки появления Lada Niva Travel с EnjoY Pro в продаже пока что не сообщаются, но известно, что рекомендованная розничная цена варьируется от 1 198 900 до 1 481 900 рублей.

Информационное агентство «Informing»

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