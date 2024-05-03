Закон о тонировке стекол вносят в Госдуму 3 мая: что хотят изменить?

В пятницу, 3 мая 2024 года, депутат Государственной думы от ЛДПР Ярослав Нилов представит законопроект о снижении требований к уровню тонировки передних боковых стекол.

По информации «Парламентской газеты», предложение направлено на снижение уровня светопропускания с текущих 70% до 35%. Автор законопроекта отмечает, что в жаркие летние дни тонировка может помочь водителям снизить воздействие солнечных лучей, особенно в регионах с интенсивным солнечным излучением.

Такие изменения также соответствуют практике других стран.

Напомним, что нарушение требований по тонировке в настоящее время влечет штраф в размере 500 рублей.