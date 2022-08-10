Волгоградские «Мальдивы» намерены создать из заброшенных островов на Волге

Депутат Руслан Шарифов предложил создать волгоградские Мальдивы из островов на Волге. Острова Сарпинский, Голодный, Спорный и Намывной, по мнению чиновника, станут настоящей гордостью страны.

По словам депутата областной думы, у города с невероятными локациями есть большой потенциал. Для начала нужно заняться берегоукреплением и обеспечением транспортной доступности. После строительства двух мостов — из Красноармейского и Ворошиловского района на Сарпинский - нужно поработать над соединительной эстакадой и понтонным паром или мостом. Что касается Голодного, не обойтись без канатной дороги и моста через Щучий проран. Не помешает сопутствующая инфраструктура — причалы и парковки.