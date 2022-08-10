Волгоградские «Мальдивы» намерены создать из заброшенных островов на Волге

Image 16+
Волгоградские «Мальдивы» намерены создать из заброшенных островов на Волге
Волгоград
Фото из открытых источников

Депутат Руслан Шарифов предложил создать волгоградские Мальдивы из островов на Волге. Острова Сарпинский, Голодный, Спорный и Намывной, по мнению чиновника, станут настоящей гордостью страны.

По словам депутата областной думы, у города с невероятными локациями есть большой потенциал. Для начала нужно заняться берегоукреплением и обеспечением транспортной доступности. После строительства двух мостов — из Красноармейского и Ворошиловского района на Сарпинский - нужно поработать над соединительной эстакадой и понтонным паром или мостом. Что касается Голодного, не обойтись без канатной дороги и моста через Щучий проран. Не помешает сопутствующая инфраструктура — причалы и парковки.
Но главной целью является включение островов в жизнь Волгограда. Обязательно требуется обустройство пляжей и набережных на островах, кемпингов, турбаз и всевозможных спортивных объектов. Особое внимание следует уделить турбазам. Их можно разместить на специальных сваях на подтопляемых территориях, что даже придаст еще больше очарования.
Шарифон уверен, что реализовать задуманное можно всего лишь за несколько лет. Главное - это финансирование.Кстати, в России наработаны практики по застройке островов. Речь идет Русском и Крестовском островах. Поэтому не исключено, что вскоре Питер станет русской Венецией, а Волгоград - русскими Мальдивами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Волгоградские «Мальдивы» намерены создать из заброшенных островов на Волге

Сегодня, 12:17

Инвестор Смольного из Волгограда оказался связан с беглым экс-депутатом Михеевым

19-07-2022, 13:57

Певица МакSим посвятила мужчинам Волгограда песню «Гоп-стоп»

5-11-2017, 11:42

В Волгограде приставы за долги арестовали ковер

22-07-2017, 13:00

Александр Розенбаум отменил концерт в Волгограде из-за сломанных ребер

28-04-2017, 09:49

В Крыму и Волгоградской области по учебной тревоге подняли авиацию

4-04-2017, 11:14

В Волгоградской области чиновники решили награждать детей стопками

25-11-2016, 23:46

В Волгограде первокурсницы устроили лесби-шоу на посвящении в студенты

7-10-2016, 14:41

НЛО или база НАТО: волгоградцев напугал «камышинский шар»

24-09-2016, 09:04

В Волгограде 25-летняя женщина повредила машину бывшему сожителю

9-08-2016, 10:48

В Волгоградской области мужчины на пляже прыгали в Волгу с крыши Porsche Cayenne

19-07-2016, 09:13

В Волгограде прошла презентация первого в России беспилотного автобуса «Volgabus»

29-06-2016, 22:46

Певец Тимати во время концерта в маске лошади перепутал Волгоград и Воронеж

10-06-2016, 10:29

В Волгоградской области школьники выложили в сеть изнасилование одноклассницы

29-05-2016, 17:46

В Волгоградской области учительница пойдет под суд за интимную связь с учеником

16-05-2016, 11:49

Под Волгоградом за кражу сигарет задержан Владимир Ильич Ульянов

13-05-2016, 15:43

В Волгограде восьмиклассница забеременела от 18-летнего парня

12-05-2016, 13:15

Певица Дина Гарипова записала новую песню в Волгограде

4-05-2016, 12:33

Под Волгоградом 28-летняя учительница подозревается в интимной связи с восьмиклассником

25-04-2016, 11:23

В Волгограде судебные приставы взыскали с женщины долг одеждой

15-04-2016, 16:38

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Как рейдерский захват «Метростроя» остановил развитие метрополитена Петербурга
  • 8-08-2022, 13:28

Как рейдерский захват «Метростроя» остановил развитие метрополитена Петербурга

В Санкт-Петербурге планируют до 2050 года открыть 89 новых станций метро, однако планы городского правительства не вызывают доверия, так как новое

Петербургский губернатор анонсировал строительство 89 новых станций метрополитена
  • 8-08-2022, 00:13

Петербургский губернатор анонсировал строительство 89 новых станций метрополитена

Согласно сообщению Александра Беглова, которое петербургский губернатор опубликовал в своём телеграм-канале, в обновлённом Генплане развития Северной

Беглов до сих пор не назвал объекты в Мариуполе, которые должен восстановить Петербург
  • 8-08-2022, 20:22

Беглов до сих пор не назвал объекты в Мариуполе, которые должен восстановить Петербург

Петербург поможет восстановить 29 объектов в Мариуполе, ставшем городом-побратимом Северной столицы. Об этом губернатор Александр Беглов сказал в

Разгадан хитрый план Путина по расколу Европы
  • 7-08-2022, 18:34

Разгадан хитрый план Путина по расколу Европы

Западные аналитики на этой неделе заявили о том, что для настоящих европейцев был подготовлен хитрый план Владимира Путина по расколу Запада. Об этом

Разведка Британии: РФ за месяц не продвинулась более чем на 3 км ни на одном участке Донбасса, кроме одного
  • Вчера, 12:23

Разведка Британии: РФ за месяц не продвинулась более чем на 3 км ни на одном участке Донбасса, кроме одного

Разведка Великобритании прокомментировала ход «военной спецоперации». По утверждению британской разведслужбы, ВС РФ за 30 дней военного конфликта под

Пригожин процитировал персонажа "Солнцепека", рассуждая о героизме российского заключенного Тулинова на Украине
  • Вчера, 14:32

Пригожин процитировал персонажа "Солнцепека", рассуждая о героизме российского заключенного Тулинова на Украине

Российский режиссер Никита Михалков в программе «Бесогон ТВ» сообщил о гибели в ДНР экс-заключенного Константина Тулинова. Юноша вызвался

Новости партнеров
Новости партнеров
Вавилов заявил о возможном начале Японией СВО против РФ из-за военного союза с КНР
  • 8-08-2022, 09:18

Вавилов заявил о возможном начале Японией СВО против РФ из-за военного союза с КНР

Япония будет выступать против России, если Китай, получив поддержку РФ, начнет операцию по захвату Тайваня. Об этом заявил востоковед Николай

Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис предрек Украине провал при наступлении на Херсон
  • 7-08-2022, 18:56

Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис предрек Украине провал при наступлении на Херсон

ВСУ предрекли провал при наступлении на Херсон. Об этом сказал экс-подполковник армии США Дэниел Дэвис. По заявлению Дэвиса, проведение успешного

Политолог Марков назвал две причины возможного наступления ВСУ на харьковском направлении
  • 8-08-2022, 10:08

Политолог Марков назвал две причины возможного наступления ВСУ на харьковском направлении

Российский политолог Сергей Марков принадлежит к числу экспертов, которые считают, что контрнаступления ВСУ следует ожидать не в Херсоне, а на

Колонна из 10 высокоточных ракетных систем Himars замечена в Румынии в 85 километрах от границы с Украиной
  • Вчера, 09:58

Колонна из 10 высокоточных ракетных систем Himars замечена в Румынии в 85 километрах от границы с Украиной

В сети появился ролик, на котором показано перемещение военной колонны, в составе которой следовало 10 высокоточных ракетных систем Himars. Кадры