Опасность летнего солнцестояния: как уберечь себя от плохого — советуют эксперты

21 июня — это день летнего солнцестояния. Многие ощущают прилив энергии, однако на многих воздействует это день весьма негативно, предупреждает психолог Екатерина Лунькова.

«Наверное, вы замечали, что увеличение светового дня влияет на длину сна, настроение, работоспособность. Ритм жизни продуктивнее летом и весной, особенно там, где Солнце — редкое явление. Но люди с разными психоневрологическими расстройствами испытывают неприятную симптоматику и обращаются к специалистам для избежания рецидивов», — говорит эксперт.

Астролог уточняет, что в этот день нужно провести обряд Сан Салыр, который занимает ночь перед солнцестоянием.

«Нужно разжечь костер, собраться с друзьями, поделиться своими мыслями, побеседовать, пофилософствовать. Можно даже без друзей — поговорите с огнем… Если нет возможности разжечь костер, зажгите несколько свечей. Проведите эту ночь в духовном труде. Как только засветится кромка на горизонте, готовимся к новому обряду. Реанимируем костер и проводим камлание. Ппоростие благословения у духов на благосостояние, на открытие белой дороги, на встречу нового Солнца. С первыми лучами солнца останавитесь. Теперь нужно напитаться энергией», — заявил шаман.