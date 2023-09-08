Как приготовить маринованные огурцы: топ проверенных рецептов

Предлагаем классический и вкусный рецепт маринованных огурцов, без которых не обходится осенью ни одна хозяйка.





Огурцы - один из наиболее популярных овощей. Они используются как для приготовления свежих салатов, так и для консервации. Маринованные и засоленные огурцы пользуются особой популярностью. Давайте подробно рассмотрим, как приготовить маринованные огурцы быстро на зиму без необходимости процесса закатки.

Маринованные огурцы быстрого приготовления без закатки

Ингредиенты:

Огурцы - 1 кг

Свежий укроп - 30 г

Чеснок - 20 г

Острый красный перец - по вкусу

Молотый черный перец - 1/4 ч. ложки

Соль - 1,5 столовые ложки

Гвоздика - 3 штуки

Душистый перец - 3 штуки

Пищевой пакет

Рецепт маринованных огурцов:

Огурцы хорошо промойте, отрежьте кончики и разрежьте их вдоль на четыре части. Мелко нарежьте укроп и чеснок. Острый красный перец нарежьте тонкими колечками. Положите огурцы, мелко нарезанный укроп, острый перец и чеснок в пищевой пакет. Добавьте молотый черный перец, соль, гвоздику и душистый перец. Завяжите пакет так, чтобы в нем осталось немного пространства и воздуха, затем потрясите его в течение 1-2 минут. Поставьте пакет с огурцами в холодильник на 1 час. Через час достаньте малосольные огурцы из пакета и выложите их на тарелку. Они готовы к подаче к столу.

Этот метод приготовления маринованных огурцов позволяет получить быстрый и вкусный результат без необходимости процесса закатки.

Классический рецепт маринованных огурцов

Если вы предпочитаете классический рецепт маринованных огурцов, то вам понадобятся следующие инструкции:

Вымойте огурцы и замочите их в воде на 6-7 часов. Промойте листья смородины, простерилизуйте банки и крышки. В каждую банку положите по 2 листика смородины, 1 листок вишни, 2 зубчика чеснока, а затем наполните огурцами. Залейте банки кипятком и оставьте не менее 10 минут. Теперь ваши маринованные огурцы готовы к хранению.

Маринованные огурцы с уксусом

Если вы предпочитаете маринованные огурцы с уксусом, следуйте этому рецепту:

Нагрейте 3 литра воды и добавьте в нее соль, сахар и уксус. Доведите до кипения и прокипятите 2-3 минуты, пока соль и сахар полностью не растворятся. Залейте огурцы этим рассолом, затем закатайте банки крышками и переверните их крышками вниз для лучшей консервации. Заверните банки в одеяло и дайте им остыть.

Теперь у вас есть несколько рецептов для приготовления маринованных огурцов, и вы можете выбрать тот, который вам больше нравится. Наслаждайтесь вкусными огурцами в любое время года!







