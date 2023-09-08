Как приготовить маринованные огурцы: топ проверенных рецептов

Предлагаем классический и вкусный рецепт маринованных огурцов, без которых не обходится осенью ни одна хозяйка.
Огурцы - один из наиболее популярных овощей. Они используются как для приготовления свежих салатов, так и для консервации. Маринованные и засоленные огурцы пользуются особой популярностью. Давайте подробно рассмотрим, как приготовить маринованные огурцы быстро на зиму без необходимости процесса закатки.
Маринованные огурцы быстрого приготовления без закатки
Ингредиенты:
- Огурцы - 1 кг
- Свежий укроп - 30 г
- Чеснок - 20 г
- Острый красный перец - по вкусу
- Молотый черный перец - 1/4 ч. ложки
- Соль - 1,5 столовые ложки
- Гвоздика - 3 штуки
- Душистый перец - 3 штуки
- Пищевой пакет
Рецепт маринованных огурцов:
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Огурцы хорошо промойте, отрежьте кончики и разрежьте их вдоль на четыре части.
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Мелко нарежьте укроп и чеснок. Острый красный перец нарежьте тонкими колечками.
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Положите огурцы, мелко нарезанный укроп, острый перец и чеснок в пищевой пакет.
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Добавьте молотый черный перец, соль, гвоздику и душистый перец.
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Завяжите пакет так, чтобы в нем осталось немного пространства и воздуха, затем потрясите его в течение 1-2 минут.
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Поставьте пакет с огурцами в холодильник на 1 час.
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Через час достаньте малосольные огурцы из пакета и выложите их на тарелку. Они готовы к подаче к столу.
Этот метод приготовления маринованных огурцов позволяет получить быстрый и вкусный результат без необходимости процесса закатки.
Классический рецепт маринованных огурцов
Если вы предпочитаете классический рецепт маринованных огурцов, то вам понадобятся следующие инструкции:
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Вымойте огурцы и замочите их в воде на 6-7 часов.
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Промойте листья смородины, простерилизуйте банки и крышки.
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В каждую банку положите по 2 листика смородины, 1 листок вишни, 2 зубчика чеснока, а затем наполните огурцами.
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Залейте банки кипятком и оставьте не менее 10 минут.
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Теперь ваши маринованные огурцы готовы к хранению.
Маринованные огурцы с уксусом
Если вы предпочитаете маринованные огурцы с уксусом, следуйте этому рецепту:
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Нагрейте 3 литра воды и добавьте в нее соль, сахар и уксус. Доведите до кипения и прокипятите 2-3 минуты, пока соль и сахар полностью не растворятся.
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Залейте огурцы этим рассолом, затем закатайте банки крышками и переверните их крышками вниз для лучшей консервации.
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Заверните банки в одеяло и дайте им остыть.
Теперь у вас есть несколько рецептов для приготовления маринованных огурцов, и вы можете выбрать тот, который вам больше нравится. Наслаждайтесь вкусными огурцами в любое время года!
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