Как приготовить маринованные огурцы: топ проверенных рецептов

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Как приготовить маринованные огурцы: топ проверенных рецептов
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Источник фото: Информинг

Предлагаем классический и вкусный рецепт маринованных огурцов, без которых не обходится осенью ни одна хозяйка.


Огурцы - один из наиболее популярных овощей. Они используются как для приготовления свежих салатов, так и для консервации. Маринованные и засоленные огурцы пользуются особой популярностью. Давайте подробно рассмотрим, как приготовить маринованные огурцы быстро на зиму без необходимости процесса закатки.

Маринованные огурцы быстрого приготовления без закатки

Источник фото: Информинг 

Ингредиенты:

  • Огурцы - 1 кг
  • Свежий укроп - 30 г
  • Чеснок - 20 г
  • Острый красный перец - по вкусу
  • Молотый черный перец - 1/4 ч. ложки
  • Соль - 1,5 столовые ложки
  • Гвоздика - 3 штуки
  • Душистый перец - 3 штуки
  • Пищевой пакет

Рецепт маринованных огурцов:

  1. Огурцы хорошо промойте, отрежьте кончики и разрежьте их вдоль на четыре части.

  2. Мелко нарежьте укроп и чеснок. Острый красный перец нарежьте тонкими колечками.

  3. Положите огурцы, мелко нарезанный укроп, острый перец и чеснок в пищевой пакет.

  4. Добавьте молотый черный перец, соль, гвоздику и душистый перец.

  5. Завяжите пакет так, чтобы в нем осталось немного пространства и воздуха, затем потрясите его в течение 1-2 минут.

  6. Поставьте пакет с огурцами в холодильник на 1 час.

  7. Через час достаньте малосольные огурцы из пакета и выложите их на тарелку. Они готовы к подаче к столу.

Этот метод приготовления маринованных огурцов позволяет получить быстрый и вкусный результат без необходимости процесса закатки.

Классический рецепт маринованных огурцов

Если вы предпочитаете классический рецепт маринованных огурцов, то вам понадобятся следующие инструкции:

  1. Вымойте огурцы и замочите их в воде на 6-7 часов.

  2. Промойте листья смородины, простерилизуйте банки и крышки.

  3. В каждую банку положите по 2 листика смородины, 1 листок вишни, 2 зубчика чеснока, а затем наполните огурцами.

  4. Залейте банки кипятком и оставьте не менее 10 минут.

  5. Теперь ваши маринованные огурцы готовы к хранению.

Маринованные огурцы с уксусом

Источник фото: Информинг 

Если вы предпочитаете маринованные огурцы с уксусом, следуйте этому рецепту:

  1. Нагрейте 3 литра воды и добавьте в нее соль, сахар и уксус. Доведите до кипения и прокипятите 2-3 минуты, пока соль и сахар полностью не растворятся.

  2. Залейте огурцы этим рассолом, затем закатайте банки крышками и переверните их крышками вниз для лучшей консервации.

  3. Заверните банки в одеяло и дайте им остыть.

Теперь у вас есть несколько рецептов для приготовления маринованных огурцов, и вы можете выбрать тот, который вам больше нравится. Наслаждайтесь вкусными огурцами в любое время года!



Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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Как приготовить маринованные огурцы: топ проверенных рецептов

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