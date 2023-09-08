Как приготовить настоящую картошку фри дома: хрустящая снаружи и мягкая внутри

Самодельные картошки фри – это вкусное и ароматное угощение, которое легко приготовить дома. Вот пошаговый рецепт для того, чтобы удивить всех настоящей картошкой фри в домашних условиях.

Подготовка картошки: Вымойте картошку, очистите её и нарежьте на равные бруски. Маринование: Замочите дольки картошки в растворе из соли и сахара на 20 минут. Для 5 плодов растворите 15 г сахара и 10 г соли в 900 мл воды. Замораживание: Заморозьте дольки в морозильной камере на протяжении часа. Жарка: Разогрейте масло до 170 градусов. Обжаривайте картошку фри в масле в течение 5 минут. Приправы: По желанию добавьте различные специи, помимо соли, чтобы придать картошке дополнительный вкус. Соус: Подавайте картошку фри с соусом – кетчупом или чесночным соусом.

Также, приготовление соусов дома может стать приятным сюрпризом для гостей. Наслаждайтесь вкусными и хрустящими картошками фри!