Как приготовить настоящую картошку фри дома: хрустящая снаружи и мягкая внутри

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Как приготовить настоящую картошку фри дома: хрустящая снаружи и мягкая внутри
В России / Полезно знать
Источник фото: Информинг

Самодельные картошки фри – это вкусное и ароматное угощение, которое легко приготовить дома. Вот пошаговый рецепт для того, чтобы удивить всех настоящей картошкой фри в домашних условиях.

  1. Подготовка картошки:

    • Вымойте картошку, очистите её и нарежьте на равные бруски.

  2. Маринование:

    • Замочите дольки картошки в растворе из соли и сахара на 20 минут. Для 5 плодов растворите 15 г сахара и 10 г соли в 900 мл воды.

  3. Замораживание:

    • Заморозьте дольки в морозильной камере на протяжении часа.

  4. Жарка:

    • Разогрейте масло до 170 градусов. Обжаривайте картошку фри в масле в течение 5 минут.

  5. Приправы:

    • По желанию добавьте различные специи, помимо соли, чтобы придать картошке дополнительный вкус.

  6. Соус:

    • Подавайте картошку фри с соусом – кетчупом или чесночным соусом.

Также, приготовление соусов дома может стать приятным сюрпризом для гостей. Наслаждайтесь вкусными и хрустящими картошками фри!

Источник фото: Информинг 

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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