Останутся свежими очень долго: как правильно хранить перцы

В спелом перце очень много витаминов и питательных веществ. Храните овощи правильно и они останутся свежими очень долго.

Свежий перец, при правильном хранении, может сохранять свои вкусовые и полезные качества до 3-4 месяцев. Обычно его хранят в холодильнике. Однако, чтобы продлить срок свежести овоща, можно воспользоваться простым методом.

Как правильно хранить перец дома

Вам потребуется пакет и бумажное полотенце:

Вымойте и тщательно высушите перец. Положите сложенное пополам бумажное полотенце в плотный полиэтиленовый пакет. Положите туда один или два перца и плотно закройте пакет.

Благодаря этому методу болгарский перец сохранит свежесть, вкус и хрустящесть на длительный срок. Зеленый перец хранится дольше, чем красный или желтый. Помните, что цельные плоды перца сохраняют свежесть гораздо дольше, чем нарезанные. Рекомендуется также выделить отдельный отсек в холодильнике для хранения перцев и держать их подальше от томатов и огурцов.