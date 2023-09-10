Как избавиться от седины без краски: используйте это простое домашнее средство

С возрастом, под воздействием генетики и стресса, волосы могут начать седеть. Вмешательство красителей является наиболее распространенным методом борьбы с сединой. Тем не менее, если седины еще немного, можно обойтись без вредных красителей. Достаточно смешать несколько простых компонентов, и натуральное средство для восстановления естественного цвета волос готово к использованию.





Отвар из натуральных компонентов может вернуть здоровый блеск, восстановить цвет волос без использования вредных красителей, особенно если седины еще не так много.





Как избавиться от седины с помощью натуральных средств

1 столовая ложка гвоздики

3 лавровых листа

1 столовая ложка горошка перца

2 столовые ложки дубовой коры

5 капель масла лаванды

2 столовые ложки розовой воды

1 столовая ложка касторового масла

200 мл чистой воды

1 столовая ложка растворимого кофе.

Вот как приготовить средство: