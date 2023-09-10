Как наносить духи, чтобы шлейф держался втрое дольше: большинство женщин не догадывается

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Как наносить духи, чтобы шлейф держался втрое дольше: большинство женщин не догадывается
Полезно знать
Источник фото: Информинг

Как сделать так, чтобы аромат удержался на коже подольше и какие существуют для этого женские хитрости – узнайте на Информинг.


Аромат, который олицетворяет истинную женственность, всегда должен быть восхитительным и утонченным. Правильно подобранный парфюм – это, вероятно, единственный аксессуар, способный подчеркнуть красоту любой женщины: будь то молодая, зрелая, женщина с изысканными формами или стройная как тростинка.

Факторы, такие как возраст, тип фигуры, профессия или семейное положение, не имеют значения. Основное важно – это аромат, который поднимает настроение, придает уверенности и позволяет почувствовать себя королевой, независимо от обстоятельств.


Как сохранить аромат духов на одежде и коже?

Источник фото: Информинг 


Духи, нанесенные на ткань, сохраняются дольше. Это также гарантирует, что кожа не подвергнется аллергической реакции. Однако аромат на коже всегда приобретает нотку индивидуальности – у каждого человека одни и те же духи раскрываются по-разному. Поэтому лучше всего наносить парфюм непосредственно на кожу, особенно если женщина собирается менять одежду (например, на новогоднем корпоративе), иначе аромат останется на снятой одежде.

Наилучшим образом запах парфюма сохраняется на одежде из хлопчатобумажной ткани – втрое дольше, чем на других материалах. На коже аромат сохраняется примерно от пяти до десяти часов.


Использование вазелина для усиления стойкости духов:


Если хочется сохранить аромат на долгое время, лучше всего наносить духи на чистую, увлажненную и слегка увлажненную кожу. Это можно сделать после принятия душа, использовав увлажняющий лосьон из той же серии, что и духи, или без запаха. Также можно нанести небольшое количество обычного вазелина на место, где планируется нанести духи.

Для достижения максимальной стойкости рекомендуется наносить духи на запястья, волосы, основание горла, места за ушами, виски, сгибы локтей и/или коленей. Распыление парфюма лучше всего проводить, держа руку на расстоянии 20-30 сантиметров от тела.


Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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