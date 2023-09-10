Как приготовить домашний кетчуп: получится вкуснее магазинного

Летом хозяйки стараются делать заготовки, чтобы зимними днями доставать вкусные дополнения к блюдам к обеду.





Важно помнить, что домашние соусы могут стать прекрасным украшением для различных блюд. Один из самых простых - это домашний кетчуп. Его приготовление довольно просто. Главное - придерживаться рецепта и соблюдать пропорции.





Ингредиенты:





Для приготовления 3 кг помидоров вам понадобится 100 г чеснока, 2 чайные ложки соли, 1 столовая ложка уксуса (9%) и 1 чайная ложка сахара. Если вы желаете получить более яркий и насыщенный вкус, можно добавить немного болгарского или острого перца, а также щепотку корицы.

Приготовление: