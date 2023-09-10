Как приготовить домашний кетчуп: получится вкуснее магазинного

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Как приготовить домашний кетчуп: получится вкуснее магазинного
Полезно знать
Источник фото: Информинг

Летом хозяйки стараются делать заготовки, чтобы зимними днями доставать вкусные дополнения к блюдам к обеду.


Важно помнить, что домашние соусы могут стать прекрасным украшением для различных блюд. Один из самых простых - это домашний кетчуп. Его приготовление довольно просто. Главное - придерживаться рецепта и соблюдать пропорции.


Ингредиенты:


Для приготовления 3 кг помидоров вам понадобится 100 г чеснока, 2 чайные ложки соли, 1 столовая ложка уксуса (9%) и 1 чайная ложка сахара. Если вы желаете получить более яркий и насыщенный вкус, можно добавить немного болгарского или острого перца, а также щепотку корицы.

Источник фото: Информинг 

Приготовление:

  1. Начните с того, что порежьте помидоры и тушите их в кастрюле до появления сока. Затем уменьшите огонь и продолжайте готовить еще примерно 20 минут. Не забывайте помешивать массу и удалять пену, которая может появиться.

  2. Затем измельчите все с помощью блендера. Если хотите получить более гладкую текстуру, протрите массу через сито.

  3. Тщательно измельчите чеснок до получения кашицы и добавьте перец, корицу, соль и сахар. Хорошо все перемешайте.

  4. Если помидоры не слишком сладкие, вы можете добавить еще немного сахара и варить смесь еще 2 минуты.

  5. Когда томатная паста закипит, варите ее еще 2 минуты. Если хотите получить более густой кетчуп, можно варить еще несколько минут. Затем добавьте уксус.

  6. В последние минуты варки добавьте смесь из чеснока и специй. Затем разлейте кетчуп по банкам."

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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