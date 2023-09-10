Как сушить яблоки и груши в домашних условиях: секреты и простые способы

Как правильно необходимо сушить яблоки на компот и в чем прелесть грушевых сухофруктов - читайте в данной статье.
Сушеные фрукты, включая сушеные яблоки и груши, являются полезными и вкусными угощениями. Вы можете сделать их сами в домашних условиях. Вот несколько популярных методов сушки яблок и груш:
Сушка яблок в духовке:
- Разогрейте духовку до 85°C.
- Противни или решетку застелите пергаментом.
- Нарежьте яблоки на тонкие дольки и выложите их в один слой на пергамент.
- Оставьте дверцу духовки приоткрытой.
- Через 2 часа переверните дольки яблок и поменяйте местами противни, чтобы обеспечить равномерную сушку.
- Через 3 часа уменьшите температуру духовки до 70°C.
- Дождитесь, пока основное количество влаги испарится, а яблоки станут сухими и гибкими.
- Затем уменьшите температуру до 50°C и сушите яблоки ещё 4 часа.
Сушка яблок в сушилке для фруктов:
- Вымойте и нарежьте яблоки на дольки.
- Разложите дольки на поддоны сушилки для фруктов.
- Установите температуру на сушилке на минимум 60°C.
- Сушите яблоки в сушилке в течение максимум 7 часов. Проверьте их на готовность.
- Если яблоки остаются влажными, сушите их ещё 2-3 часа.
Сушка яблок в микроволновке:
- Вымойте и нарежьте яблоки на дольки.
- Уложите дольки яблок на плоскую тарелку в один слой.
- Включите микроволновку на минимальную мощность или в режим разморозки.
- Подождите 1-2 минуты, затем увеличьте мощность до 200 и сушите яблоки до готовности. Обычно это занимает 2-5 минут.
Сушка груш:
Сушка груш проводится по аналогии с сушкой яблок, но с небольшими отличиями в температуре и времени сушки в зависимости от метода.
Сушка груш для компота:
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Способ 1: В духовке
- Вымойте груши и промойте их на сите.
- Высушите естественным способом на полотенце.
- Разогрейте духовку до 60°C.
- Разложите груши на противне и поместите в духовку.
- Сушите 5-10 часов, периодически переворачивая и оставив дверцу духовки приоткрытой.
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Способ 2: В сушке для фруктов
- Выложите груши на поддоны сушилки.
- Установите температуру выше 60°C.
- Через 5 часов проверьте готовность.
- Если осталась влага, сушите еще 2-3 часа. Всего можно сушить максимум 10 часов.
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Способ 3: В микроволновке
- Вымойте и разрежьте груши (большие - дольками, мелкие - целыми).
- Уложите их на плоскую тарелку в один слой.
- Включите минимальную мощность или режим разморозки.
- Подождите 1-2 минуты, затем увеличьте мощность до 200 и сушите до готовности (2-5 минут).
Эти методы помогут вам получить отличные сушеные груши для компота!
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