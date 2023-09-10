Как сушить яблоки и груши в домашних условиях: секреты и простые способы

Как правильно необходимо сушить яблоки на компот и в чем прелесть грушевых сухофруктов - читайте в данной статье.





Сушеные фрукты, включая сушеные яблоки и груши, являются полезными и вкусными угощениями. Вы можете сделать их сами в домашних условиях. Вот несколько популярных методов сушки яблок и груш:





Сушка яблок в духовке:

Разогрейте духовку до 85°C. Противни или решетку застелите пергаментом. Нарежьте яблоки на тонкие дольки и выложите их в один слой на пергамент. Оставьте дверцу духовки приоткрытой. Через 2 часа переверните дольки яблок и поменяйте местами противни, чтобы обеспечить равномерную сушку. Через 3 часа уменьшите температуру духовки до 70°C. Дождитесь, пока основное количество влаги испарится, а яблоки станут сухими и гибкими. Затем уменьшите температуру до 50°C и сушите яблоки ещё 4 часа.

Сушка яблок в сушилке для фруктов:

Вымойте и нарежьте яблоки на дольки. Разложите дольки на поддоны сушилки для фруктов. Установите температуру на сушилке на минимум 60°C. Сушите яблоки в сушилке в течение максимум 7 часов. Проверьте их на готовность. Если яблоки остаются влажными, сушите их ещё 2-3 часа.

Сушка яблок в микроволновке:

Вымойте и нарежьте яблоки на дольки. Уложите дольки яблок на плоскую тарелку в один слой. Включите микроволновку на минимальную мощность или в режим разморозки. Подождите 1-2 минуты, затем увеличьте мощность до 200 и сушите яблоки до готовности. Обычно это занимает 2-5 минут.

Сушка груш:

Сушка груш проводится по аналогии с сушкой яблок, но с небольшими отличиями в температуре и времени сушки в зависимости от метода.

Сушка груш для компота:

Способ 1: В духовке Вымойте груши и промойте их на сите.

Высушите естественным способом на полотенце.

Разогрейте духовку до 60°C.

Разложите груши на противне и поместите в духовку.

Сушите 5-10 часов, периодически переворачивая и оставив дверцу духовки приоткрытой. Способ 2: В сушке для фруктов Выложите груши на поддоны сушилки.

Установите температуру выше 60°C.

Через 5 часов проверьте готовность.

Если осталась влага, сушите еще 2-3 часа. Всего можно сушить максимум 10 часов. Способ 3: В микроволновке Вымойте и разрежьте груши (большие - дольками, мелкие - целыми).

Уложите их на плоскую тарелку в один слой.

Включите минимальную мощность или режим разморозки.

Подождите 1-2 минуты, затем увеличьте мощность до 200 и сушите до готовности (2-5 минут).

Эти методы помогут вам получить отличные сушеные груши для компота!