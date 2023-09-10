Как сушить яблоки и груши в домашних условиях: секреты и простые способы

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Как сушить яблоки и груши в домашних условиях: секреты и простые способы
Полезно знать
Источник фото: Информинг

Как правильно необходимо сушить яблоки на компот и в чем прелесть грушевых сухофруктов - читайте в данной статье.


Сушеные фрукты, включая сушеные яблоки и груши, являются полезными и вкусными угощениями. Вы можете сделать их сами в домашних условиях. Вот несколько популярных методов сушки яблок и груш:


Сушка яблок в духовке:

  1. Разогрейте духовку до 85°C.
  2. Противни или решетку застелите пергаментом.
  3. Нарежьте яблоки на тонкие дольки и выложите их в один слой на пергамент.
  4. Оставьте дверцу духовки приоткрытой.
  5. Через 2 часа переверните дольки яблок и поменяйте местами противни, чтобы обеспечить равномерную сушку.
  6. Через 3 часа уменьшите температуру духовки до 70°C.
  7. Дождитесь, пока основное количество влаги испарится, а яблоки станут сухими и гибкими.
  8. Затем уменьшите температуру до 50°C и сушите яблоки ещё 4 часа.

Сушка яблок в сушилке для фруктов:

Источник фото: Информинг 

  1. Вымойте и нарежьте яблоки на дольки.
  2. Разложите дольки на поддоны сушилки для фруктов.
  3. Установите температуру на сушилке на минимум 60°C.
  4. Сушите яблоки в сушилке в течение максимум 7 часов. Проверьте их на готовность.
  5. Если яблоки остаются влажными, сушите их ещё 2-3 часа.

Сушка яблок в микроволновке:

  1. Вымойте и нарежьте яблоки на дольки.
  2. Уложите дольки яблок на плоскую тарелку в один слой.
  3. Включите микроволновку на минимальную мощность или в режим разморозки.
  4. Подождите 1-2 минуты, затем увеличьте мощность до 200 и сушите яблоки до готовности. Обычно это занимает 2-5 минут.

Сушка груш:

Сушка груш проводится по аналогии с сушкой яблок, но с небольшими отличиями в температуре и времени сушки в зависимости от метода.

Сушка груш для компота:

  1. Способ 1: В духовке

    • Вымойте груши и промойте их на сите.
    • Высушите естественным способом на полотенце.
    • Разогрейте духовку до 60°C.
    • Разложите груши на противне и поместите в духовку.
    • Сушите 5-10 часов, периодически переворачивая и оставив дверцу духовки приоткрытой.

  2. Способ 2: В сушке для фруктов

    • Выложите груши на поддоны сушилки.
    • Установите температуру выше 60°C.
    • Через 5 часов проверьте готовность.
    • Если осталась влага, сушите еще 2-3 часа. Всего можно сушить максимум 10 часов.

  3. Способ 3: В микроволновке

    • Вымойте и разрежьте груши (большие - дольками, мелкие - целыми).
    • Уложите их на плоскую тарелку в один слой.
    • Включите минимальную мощность или режим разморозки.
    • Подождите 1-2 минуты, затем увеличьте мощность до 200 и сушите до готовности (2-5 минут).

Эти методы помогут вам получить отличные сушеные груши для компота!

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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