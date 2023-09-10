Почему нет урожая картошки: не забудьте в 2024 году про грубые ошибки, которые допустили в 2023

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Почему нет урожая картошки: не забудьте в 2024 году про грубые ошибки, которые допустили в 2023
Полезно знать
Источник фото: Информинг

Для обеспечения щедрого урожая картофеля важно следовать правильным правилам посадки и ухода за растением.


Неудачный выбор семенного материала или избыточное подкормление может аннулировать ваши труды и оставить вас без запасов картошки на зиму. Однако, при правильном уходе, вы сможете насладиться заслуженным урожаем.

Источник фото: Информинг 

  1. Неправильное время посадки: Ранняя посадка может привести к замерзанию картофеля, а поздняя - к водянистым клубням из-за слишком влажной почвы. Оптимальное время для посадки - начало мая, когда распускаются листья деревьев.

  2. Длинные ростки: При посадке выбирайте клубни с ростками длиной до 3 см. Длинные ростки могут привести к долгому прорастанию или вообще к отсутствию проростка.

  3. Слишком густая посадка: Не стоит уплотнять посадку, давайте растениям пространство для развития. Расстояние между лунками должно быть 30-40 см, а между рядами - 60-70 см.

  4. Неправильная подкормка: Важно подкармливать картофель на разных этапах его развития: азотными удобрениями при появлении ботвы, калийными, когда ботва уже выросла, и фосфорными, когда начинает цвести картофель.

  5. Заранее собранный урожай: Не спешите с сбором клубней, оставьте их до полного высыхания ботвы. Не держите картофель на солнце после сбора, чтобы избежать позеленения и накопления соланина.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете получить хороший урожай картофеля.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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