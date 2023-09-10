Почему нет урожая картошки: не забудьте в 2024 году про грубые ошибки, которые допустили в 2023

Для обеспечения щедрого урожая картофеля важно следовать правильным правилам посадки и ухода за растением.

Неудачный выбор семенного материала или избыточное подкормление может аннулировать ваши труды и оставить вас без запасов картошки на зиму. Однако, при правильном уходе, вы сможете насладиться заслуженным урожаем.

Неправильное время посадки: Ранняя посадка может привести к замерзанию картофеля, а поздняя - к водянистым клубням из-за слишком влажной почвы. Оптимальное время для посадки - начало мая, когда распускаются листья деревьев.

Длинные ростки: При посадке выбирайте клубни с ростками длиной до 3 см. Длинные ростки могут привести к долгому прорастанию или вообще к отсутствию проростка.

Слишком густая посадка: Не стоит уплотнять посадку, давайте растениям пространство для развития. Расстояние между лунками должно быть 30-40 см, а между рядами - 60-70 см.

Неправильная подкормка: Важно подкармливать картофель на разных этапах его развития: азотными удобрениями при появлении ботвы, калийными, когда ботва уже выросла, и фосфорными, когда начинает цвести картофель.