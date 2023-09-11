Хрустящая квашеная капуста за три часа: быстрый и простой рецепт

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Хрустящая квашеная капуста за три часа: быстрый и простой рецепт
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Источник фото: Информинг

Квашеная капуста - это прекрасное дополнением к обеду и праздничному столу. Существует несколько способов, как можно быстро заквасить капусту. Этот рецепт еще никого не подводил.

Как легко и быстро заквасить капусту?

Хрустящая квашеная капуста - прекрасное дополнение к обеду или праздничному столу. Вот рецепт быстрого приготовления:

Ингредиенты:

  • Белокочанная капуста – 0,5 кг
  • Морковь – 1 шт
  • Вода – 2 ст.
  • Соль – 30 г
  • Сахар – 70 г
  • Уксус столовый 9% – 100 мл
  • Масло растительное – 100 мл

Рецепт хрустящей квашеной капусты

Источник фото: Информинг  

  1. Приготовьте рассол: доведите воду до кипения, добавьте сахар, соль и масло. Размешайте, чтобы все ингредиенты растворились. Дайте рассолу остыть.

  2. Мелко нарубите капусту и хорошо ее разотрите.

  3. Тертую морковь добавьте к капусте и хорошо перемешайте.

  4. Наполните чистые банки смесью капусты и моркови, залейте рассолом. Через некоторое время добавьте уксус.

  5. Закройте банки крышками и поместите их в прохладное место.

Теперь у вас есть вкусная квашеная капуста готовая к употреблению!

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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