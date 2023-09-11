Хрустящая квашеная капуста за три часа: быстрый и простой рецепт

Квашеная капуста - это прекрасное дополнением к обеду и праздничному столу. Существует несколько способов, как можно быстро заквасить капусту. Этот рецепт еще никого не подводил.

Как легко и быстро заквасить капусту?

Хрустящая квашеная капуста - прекрасное дополнение к обеду или праздничному столу. Вот рецепт быстрого приготовления:

Ингредиенты:

Белокочанная капуста – 0,5 кг

Морковь – 1 шт

Вода – 2 ст.

Соль – 30 г

Сахар – 70 г

Уксус столовый 9% – 100 мл

Масло растительное – 100 мл

Рецепт хрустящей квашеной капусты

Приготовьте рассол: доведите воду до кипения, добавьте сахар, соль и масло. Размешайте, чтобы все ингредиенты растворились. Дайте рассолу остыть. Мелко нарубите капусту и хорошо ее разотрите. Тертую морковь добавьте к капусте и хорошо перемешайте. Наполните чистые банки смесью капусты и моркови, залейте рассолом. Через некоторое время добавьте уксус. Закройте банки крышками и поместите их в прохладное место.

Теперь у вас есть вкусная квашеная капуста готовая к употреблению!