Сделайте это со смородиной в сентябре: получите крупные и сладкие ягоды следующим летом

В конце лета, чтобы обеспечить хороший урожай смородины в следующем сезоне, следует провести несколько важных мероприятий. Вот рекомендации эксперта:

Обрезка: Удалите ветви, которые старше четырех лет. Однолетние побеги следует укорачивать на 5 сантиметров. Удаление больных листьев: Это касается только черной смородины. Красной и белой смородины не трогайте, так как растения сами сбросят пораженные листья. Очистка от мусора: Уберите все остатки растений из-под кустов. Подкормка: Полейте растения и внесите в почву суперфосфат и древесную золу (100 граммов суперфосфата и 2 стакана золы на куст). Защита от болезней: Рекомендуется обработать смородину любым медьсодержащим фунгицидом.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете обеспечить здоровый рост смородины и получить обильный урожай в следующем сезоне.