Будут нежнее пуха: в чем замочить полотенца для мягкости перед стиркой

Ваши полотенца будут мягкими и нежными на ощупь благодаря этому методу. Таким образом вы сможете сохранить их мягкость и роскошь на долгие годы.

Мхровые полотенца выполняют важную роль в ванной комнате, являясь не только функциональным аксессуаром, но и приятным элементом, создающим атмосферу уюта и комфорта. Для поддержания их нежности и мягкости, необходимо правильно ухаживать за ними во время стирки.

Это совсем несложно, как утверждает ukr.media. Для этого можно воспользоваться солевым раствором: погрузите полотенце в него перед стиркой в машине. Важно помнить, что соль следует добавить в специальное отделение для порошка. Результат будет заметен сразу после стирки.

Когда полотенца высохнут, вы снова сможете пользоваться ими с удовольствием, не испытывая раздражения кожи. Кроме того, стоит отметить, что соль эффективно борется с бактериями, содержащимися в махровых изделиях.