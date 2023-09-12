Что внести осенью на грядки для восстановления почвы: хитрость, о которой не все знают

После сбора урожая не рекомендуется расслабляться слишком рано. Опытные дачники знают, что осенью необходимо провести подготовку почвы к будущему сезону.





В этот период важно внести необходимые удобрения. Огородники обычно предпочитают использовать органические вещества, включая компост и свежий навоз, а также другие компоненты, такие как зола, торф, доломитовая мука, мел и растительные остатки. Также стоит обратить внимание на посадку сидератов, которые прекрасно улучшают плодородие и структуру почвы, делая её более рыхлой и плодородной к весне.

Иногда возникает желание ускорить процесс перегнивания, чтобы начать посадки как можно раньше в следующем году. В таких случаях рекомендуется применить биопрепараты на основе триходермы. Они способствуют ускоренной минерализации и оздоровлению почвы.

Важно помнить, что при выборе удобрений необходимо учитывать, что не все растения одинаково относятся к органике. Например, укроп и салат могут плохо расти при избытке свежего навоза. Что касается лука и чеснока, популярных культур среди садоводов, они не переносят свежий навоз также хорошо.