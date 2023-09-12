Хитрость, о которой молчат шеф-повара: зачем нужно обжаривать гречку перед варкой

Гречка – один из самых полезных и ценных продуктов. Ее можно приготовить разнообразными способами: варить на воде или молоке, готовить с добавлением сливочного масла, приготовить зажарку с мясом и овощами, а также приготовить гречку по-царски.





Хотя мы привыкли к простому способу приготовления этой крупы – промыть, залить водой в соотношении 1:2, посолить и варить до готовности, опытные кулинары рекомендуют предварительно обжарить сухую гречку на сковороде перед варкой.

Зачем нужно жарить гречку перед варкой

Преимущество обжаривания гречки перед варкой заключается в том, что она начинает выделять гречишное масло. Благодаря этому маслу готовая гречка обладает особенно аппетитным ароматом. После обжаривания и последующей варки гречка становится более рассыпчатой, что часто является желаемым результатом при приготовлении.

Кроме того, если гречка плохо хранилась и стала сырой, варить ее в таком виде не рекомендуется. Обжарка поможет избавиться от лишней влаги в крупе.

Как правильно обжаривать гречку

Чтобы правильно обжаривать гречку, перед началом процесса ее следует тщательно промыть – это позволит избавиться от пыли. Затем промытую гречку следует обжаривать на предварительно разогретой сковороде до полного удаления влаги. По желанию, обжаривать крупу можно как на сухой сковороде, так и с добавлением небольшого количества сливочного или растительного масла.