Сохраняйте чеснок на зиму как профессионал: подробная инструкция и проверенные способы

Многие владельцы смартфонов считают, что зарядка до 100% обеспечит долгий срок службы аккумулятора. Однако на самом деле это в корне неверно. Заряд
Украина вернула контроль над так называемыми «вышками Бойко» в Черном море, утверждают в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Южнокорейская корпорация Samsung прекратит оказывать поддержку пользователям смартфонов линейки Galaxy Note 10. Информация об этом поступила из
Ситуация в екатеринбургских поликлиниках действительно вызывает серьезные затруднения как для пациентов, так и для медицинского персонала. Переход на
Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи, отмечаемый 11 сентября (по современному календарю) и 29 августа (по юлианскому), имеет особую религиозную
Исследователи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) совершили удивительное открытие на дне Тихого океана у