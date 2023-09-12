Сохраняйте чеснок на зиму как профессионал: подробная инструкция и проверенные способы

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Сохраняйте чеснок на зиму как профессионал: подробная инструкция и проверенные способы
Полезно знать
Источник фото: Информинг

Следуя этим рекомендациям, можно значительно увеличить срок хранения чеснока в городской квартире и иметь его под рукой в течение многих месяцев.

Источник фото: Информинг 

  1. Хранение в банке:

    • Простерилизуйте трехлитровые банки кипятком.
    • Плотно выложите в них чеснок.
    • Храните при комнатной температуре. Крышку не нужно накрывать.

  2. Хранение в чулках:

    • Запихните чеснок в чулки или колготки.
    • Завяжите сверху и подвесьте.
    • Чулки хорошо пропускают воздух, что способствует долгому хранению чеснока.

  3. Хранение в мешочке или сетке:

    • Сетчатые или полотняные мешочки отлично подходят для хранения чеснока.
    • Положите чеснок в мешок, завяжите и подвесьте или поставьте на полку.

  4. Хранение в ящике:

    • Выложите чеснок в пластиковый ящик с сетчатыми стенами.
    • Ящик поставьте на полку или под столом.

  5. Хранение в муке:

    • На дно большой кастрюли насыпьте примерно 10 см муки.
    • Заполните кастрюлю чесноком, посыпьте мукой сверху и накройте крышкой.
    • Мука хорошо впитывает влагу, что помогает чесноку сохранить свежесть на долгое время.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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