Сохраняйте чеснок на зиму как профессионал: подробная инструкция и проверенные способы

Следуя этим рекомендациям, можно значительно увеличить срок хранения чеснока в городской квартире и иметь его под рукой в течение многих месяцев.

Хранение в банке: Простерилизуйте трехлитровые банки кипятком.

Плотно выложите в них чеснок.

Храните при комнатной температуре. Крышку не нужно накрывать. Хранение в чулках: Запихните чеснок в чулки или колготки.

Завяжите сверху и подвесьте.

Чулки хорошо пропускают воздух, что способствует долгому хранению чеснока. Хранение в мешочке или сетке: Сетчатые или полотняные мешочки отлично подходят для хранения чеснока.

Положите чеснок в мешок, завяжите и подвесьте или поставьте на полку. Хранение в ящике: Выложите чеснок в пластиковый ящик с сетчатыми стенами.

Ящик поставьте на полку или под столом. Хранение в муке: На дно большой кастрюли насыпьте примерно 10 см муки.

Заполните кастрюлю чесноком, посыпьте мукой сверху и накройте крышкой.

Мука хорошо впитывает влагу, что помогает чесноку сохранить свежесть на долгое время.