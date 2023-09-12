Как убрать желтый налет с зубов: беспроигрышные народные методы

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Как убрать желтый налет с зубов: беспроигрышные народные методы
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Источник фото: Информинг

Какие существуют самые безопасные способы отбеливания зубов и можно ли обойтись в данном случае без стоматолога.


За поддержанием зубной эмали следить важно не только через пломбы, удаления и другие медицинские вмешательства, но и путем контроля за оттенком зубов. Постоянное воздействие на зубы красящих напитков, недостаточная гигиеничность рта и вредные привычки могут привести к пожелтению эмали. Предлагаем способы отбеливания зубов в домашних условиях для достижения красивой улыбки без похода к стоматологу.

Чтобы поддерживать зубную эмаль в хорошем состоянии или вернуть ей желаемый оттенок, соблюдение профилактических мер имеет важное значение. Вот несколько советов по уходу за зубами:

  1. Регулярная гигиеническая чистка зубов. Правильное чистка зубов после каждого приема пищи помогает убрать остатки пищи и бактерии, которые могут способствовать пожелтению зубов.

  2. Ограничьте употребление красящих продуктов. Кофе, чай, красное вино и другие продукты могут окрашивать зубы. Постарайтесь ограничить их потребление или промывайте рот водой после употребления.

  3. Помните о гигиеничности языка. Наряду с зубами, чистка языка помогает уменьшить количество бактерий в ротовой полости и предотвращает образование зубного налета.

  4. Регулярные посещения стоматолога. Профессиональная чистка у стоматолога помогает удалить налет и отложения, которые могут способствовать пожелтению зубов.

Теперь рассмотрим несколько способов отбеливания зубов в домашних условиях:

Источник фото: Информинг 

1. Отбеливание содой:

Самый простой метод отбеливания зубов с помощью соды - нанесите небольшое количество порошка на зубную щетку и почистите зубы, как обычно. Этот метод сразу придаст зубам более светлый оттенок, укрепит эмаль и смягчит неприятный запах изо рта.

Есть также комбинированные рецепты с содой:

  • Сода и перекись водорода 3%: смешайте их в пропорции 1:1 до получения кашицы, нанесите на щетку и почистите зубы. После этого тщательно прополоскайте рот.

  • Сода и лимон: высыпьте 0.5 чайной ложки соды на зубную щетку и добавьте несколько капель лимонного сока. Почистите зубы и тщательно смойте теплой водой.

  • Сода и клубника: разомните 3-4 ягоды клубники с 0.5 чайной ложкой соды, нанесите получившуюся кашицу на зубы и оставьте на 5-10 минут. Затем прополоскайте рот и закрепите результат, почистив зубы пастой с фтором.

Важно помнить, что сода действует агрессивно на поверхность зубов, поэтому этот метод не подходит для людей с чувствительными зубами, тонкой эмалью или воспалительными процессами в ротовой полости.

2. Отбеливание активированным углем:

Чтобы отбелить зубы с помощью активированного угля, растирите таблетку в порошок и нанесите его на зубную щетку. Затем помойте зубы в течение 2 минут и несколько раз прополоскайте рот водой. Уголь может быть сложно смыть, поэтому будьте внимательны.

Однако людям с коронками или мостами лучше воздержаться от этого метода, так как уголь может повредить их. Некоторые также жалуются на царапины эмали и раздражение десен при использовании угля.

3. Отбеливание перекисью водорода

Специалисты в области стоматологии считают, что самым щадящим способом отбеливания зубов с использованием перекиси водорода является полоскание. Для этого смешайте 3% раствор перекиси водорода с кипяченой водой в пропорции 1:1. Почистите зубы пастой, а затем прополоскайте рот этой смесью в течение двух минут. Затем повторно прополоскайте рот чистой кипяченой водой, чтобы смыть остатки перекиси. Эту процедуру можно проводить дважды в день. Особенно важно помнить, что нанесение концентрированного раствора перекиси водорода на эмаль зубов может быть опасно. В больших дозах антисептик может вызвать повышенную чувствительность зубов или разрушить их ткани. Поэтому использовать перекись водорода для отбеливания можно только при абсолютно здоровых зубах.

Как отбелить зубы яблочным уксусом:

Для того чтобы осветлить зубную эмаль, можно воспользоваться концентрированным яблочным уксусом. После чистки зубной пастой прополощите рот уксусом, а затем промойте несколько раз теплой водой. Кроме того, эффективной является комбинация уксуса с содой. Для этого смешайте уксус и соду в пропорции 1:1 до получения кашицы. Почистите зубы этой смесью, оставьте на 5-10 минут, затем смойте теплой водой. Важно помнить, что яблочный уксус при регулярном применении помогает не только осветлить эмаль, но и улучшить гигиену рта, так как эффективно борется с бактериями. Однако такое средство рекомендуется использовать только людям с крепкой эмалью и здоровыми зубами.

На рынке существует три вида средств для отбеливания зубов, способных придать эмали более светлый оттенок и подарить вам красивую улыбку.


Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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