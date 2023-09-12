Укроп и петрушка, как свежие, даже через месяцы: секрет домашней заготовки

Заготовка укропа и петрушки на зиму может быть очень полезной для тех, кто любит наслаждаться свежей зеленью в течение всего года. Эти методы позволяют сохранить аромат и витамины трав на протяжении долгого времени. В этой статье рассмотрим несколько способов заготовки укропа и петрушки в домашних условиях.

1. Сушка:

Сушка - один из самых распространенных способов сохранения укропа и петрушки. Для этого вам понадобятся свежесобранные травы и сухое место для сушки.

Тщательно промойте травы в холодной воде и обсушите их. Затем соберите травы в пучки и повесьте их головками вниз в темной и прохладной комнате. Процесс сушки может занять от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от условий сушки. Когда травы полностью высохнут, уберите их в банки или другие герметичные контейнеры для дальнейшего хранения.

2. Заморозка:

Заморозка - еще один популярный способ сохранения укропа и петрушки.

Нарежьте зелень так, как вы привыкли её использовать (рекомендуется нашинковать помельче, чем для сушки) и уложите их на листок пергамента или плоскую тарелку. Поставьте травы в морозильную камеру и дайте им замерзнуть. Затем соберите замороженные травы и переложите их в пакеты для замораживания или контейнеры, затем верните их в морозильную камеру.

3. Консервация:

Укроп и петрушка также можно засаливать и мариновать.

Промойте травы и обсушите их. Нарежьте на небольшие кусочки и поместите в стерилизованные банки. В каждую банку добавьте соль и сахар, затем залейте кипятком и закройте банки. Укутывающую пленку следует использовать для дополнительной герметичности.

4. Маринование:

Маринование также является одним из способов заготовки укропа и петрушки.

Подготовьте рассол и нарежьте травы на небольшие кусочки. Поместите их в стеклянную банку и залейте рассолом так, чтобы он полностью покрыл травы. Закройте банку и оставьте ее на несколько недель в прохладном месте для настоя.

Заготовка укропа и петрушки на зиму в домашних условиях поможет вам наслаждаться свежими травами в течение всего года. Выберите подходящий для вас метод и наслаждайтесь вкусом!