Укроп и петрушка, как свежие, даже через месяцы: секрет домашней заготовки

Image 16+
Укроп и петрушка, как свежие, даже через месяцы: секрет домашней заготовки
Полезно знать
Источник фото: Информинг

Заготовка укропа и петрушки на зиму может быть очень полезной для тех, кто любит наслаждаться свежей зеленью в течение всего года. Эти методы позволяют сохранить аромат и витамины трав на протяжении долгого времени. В этой статье рассмотрим несколько способов заготовки укропа и петрушки в домашних условиях.

Источник фото: Информинг 

1. Сушка:

Сушка - один из самых распространенных способов сохранения укропа и петрушки. Для этого вам понадобятся свежесобранные травы и сухое место для сушки.

  1. Тщательно промойте травы в холодной воде и обсушите их.
  2. Затем соберите травы в пучки и повесьте их головками вниз в темной и прохладной комнате. Процесс сушки может занять от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от условий сушки.
  3. Когда травы полностью высохнут, уберите их в банки или другие герметичные контейнеры для дальнейшего хранения.

2. Заморозка:

Заморозка - еще один популярный способ сохранения укропа и петрушки.

  1. Нарежьте зелень так, как вы привыкли её использовать (рекомендуется нашинковать помельче, чем для сушки) и уложите их на листок пергамента или плоскую тарелку.
  2. Поставьте травы в морозильную камеру и дайте им замерзнуть.
  3. Затем соберите замороженные травы и переложите их в пакеты для замораживания или контейнеры, затем верните их в морозильную камеру.

3. Консервация:

Укроп и петрушка также можно засаливать и мариновать.

  1. Промойте травы и обсушите их.
  2. Нарежьте на небольшие кусочки и поместите в стерилизованные банки.
  3. В каждую банку добавьте соль и сахар, затем залейте кипятком и закройте банки. Укутывающую пленку следует использовать для дополнительной герметичности.

4. Маринование:

Маринование также является одним из способов заготовки укропа и петрушки.

  1. Подготовьте рассол и нарежьте травы на небольшие кусочки.
  2. Поместите их в стеклянную банку и залейте рассолом так, чтобы он полностью покрыл травы.
  3. Закройте банку и оставьте ее на несколько недель в прохладном месте для настоя.

Заготовка укропа и петрушки на зиму в домашних условиях поможет вам наслаждаться свежими травами в течение всего года. Выберите подходящий для вас метод и наслаждайтесь вкусом!

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Укроп и петрушка, как свежие, даже через месяцы: секрет домашней заготовки

Сегодня, 11:27

Забудьте о соленых помидорах из магазина: лучший домашний рецепт

Сегодня, 11:21

Хрустящие соленые огурцы за 5 минут: удивительно простой способ

Сегодня, 11:07

Почему засахаривается варенье: как исправить и что делать?

Сегодня, 10:55

Не «выбросьте» свое счастье: вещи, которым не место на мусорке

Сегодня, 10:53

Почему нельзя смотреть в зеркало ночью: ответ всех удивит

Сегодня, 10:50

Как убрать желтый налет с зубов: беспроигрышные народные методы

Сегодня, 10:47

Будут нежнее пуха: в чем замочить полотенца для мягкости перед стиркой

Сегодня, 09:24

Хрустящая квашеная капуста за три часа: быстрый и простой рецепт

Вчера, 21:50

Сделайте это со смородиной в сентябре: получите крупные и сладкие ягоды следующим летом

Вчера, 21:48

Как правильно заморозить кабачки на зиму, чтобы они не были резиновые: секретный метод

Вчера, 21:27

Как сварить варенье без сахара на зиму и чем его заменить: секреты умных хозяек

Вчера, 20:57

Сайты triboona.ru, maloros.org, news-rbk.ru, dobro-news.com, tatarskiestihi.ru воруют контент

Вчера, 12:52

Как и когда правильно солить суп: хозяйки даже не знают о таких нюансах

Вчера, 12:09

Как убрать желтый налет с унитаза и раковины: простой и быстрый способ

Вчера, 11:38

Как сушить грибы в домашних условиях в духовке и сушилке: секреты профессиональных грибников

Вчера, 09:49

Чем подкормить малину в сентябре и октябре: простые секреты для обильного урожая

Вчера, 00:08

Как сушить яблоки и груши в домашних условиях: секреты и простые способы

10-09-2023, 22:32

Секретный ингредиент, который не подведет: как приготовить супернежное тесто на вареники

10-09-2023, 21:41

Что значит, когда чешется ладонь: эта примета сулит не только деньги

10-09-2023, 17:28

Samsung заявила о прекращении поддержки смартфонов линейки Galaxy Note 10

Samsung заявила о прекращении поддержки смартфонов линейки Galaxy Note 10

Южнокорейская корпорация Samsung прекратит оказывать поддержку пользователям смартфонов линейки Galaxy Note 10. Информация об этом поступила из

Украина вернула контроль над «вышками Бойко» в Черном море — ГУР

Украина вернула контроль над «вышками Бойко» в Черном море — ГУР

Украина вернула контроль над так называемыми «вышками Бойко» в Черном море, утверждают в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Никогда так не делайте: эксперты РФ проинформировали, как не стоит заряжать смартфон

Никогда так не делайте: эксперты РФ проинформировали, как не стоит заряжать смартфон

Многие владельцы смартфонов считают, что зарядка до 100% обеспечит долгий срок службы аккумулятора. Однако на самом деле это в корне неверно. Заряд

Врачи из Екатеринбурга рассказали, почему в поликлиниках огромные очереди

Врачи из Екатеринбурга рассказали, почему в поликлиниках огромные очереди

Ситуация в екатеринбургских поликлиниках действительно вызывает серьезные затруднения как для пациентов, так и для медицинского персонала. Переход на

День Усекновения главы Иоанна Предтечи в 2023 году отметят 11 сентября: приметы, что нельзя делать

День Усекновения главы Иоанна Предтечи в 2023 году отметят 11 сентября: приметы, что нельзя делать

Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи, отмечаемый 11 сентября (по современному календарю) и 29 августа (по юлианскому), имеет особую религиозную

NOAA: у побережья Аляски найден таинственный предмет, напоминающий золотое яйцо

NOAA: у побережья Аляски найден таинственный предмет, напоминающий золотое яйцо

Исследователи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) совершили удивительное открытие на дне Тихого океана у