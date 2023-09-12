Не «выбросьте» свое счастье: вещи, которым не место на мусорке

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Не «выбросьте» свое счастье: вещи, которым не место на мусорке
Полезно знать
Источник фото: Информинг

Мусор нужно выбрасывать осмотрительно. С некоторыми вещами можно выбросить частицу своей энергии. Есть вещи, которым не место на мусорке.


Эти предметы суть не просто хлам. Они представляют собой своеобразный архив нашей жизни, воплощая привычки, стиль жизни и даже духовность. Но мало кто знает, что в древности существовали представления о вещах, которые нельзя было выбрасывать в мусор. Рассмотрим, о каких предметах идет речь:

Источник фото: Информинг 

  1. Фотографии: Согласно древним верованиям, фотография – это отражение души человека. Поэтому выбрасывание ее могло повредить не только нам, но и изображенному на снимке.

  2. Волосы и ногти: Эти части тела считались источником энергии. Их выброс мог привести к потере силы и энергии.

  3. Старые религиозные предметы: Иконы, молитвенники, розарии – все это обладает особой энергетикой. Избавление от таких вещей могло повлечь за собой невзгоды.

  4. Ломаные зеркала: Известно, что ломаное зеркало приносит несчастье. Однако не всем известно, что его выброс может усилить этот негативный эффект.

  5. Старые письма и записки: Они несут в себе эмоции и воспоминания. Избавляясь от них, мы можем потерять кусочек своей истории.

Не спешите избавляться от вещей, которые имеют для вас особое значение или несут в себе энергетику прошлого. Возможно, им суждено получить второй шанс или быть утилизированными специфическим образом. Всегда размышляйте о последствиях своих действий, даже если речь идет о простых предметах.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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