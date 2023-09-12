Не «выбросьте» свое счастье: вещи, которым не место на мусорке

Эти предметы суть не просто хлам. Они представляют собой своеобразный архив нашей жизни, воплощая привычки, стиль жизни и даже духовность. Но мало кто знает, что в древности существовали представления о вещах, которые нельзя было выбрасывать в мусор. Рассмотрим, о каких предметах идет речь:

Фотографии: Согласно древним верованиям, фотография – это отражение души человека. Поэтому выбрасывание ее могло повредить не только нам, но и изображенному на снимке. Волосы и ногти: Эти части тела считались источником энергии. Их выброс мог привести к потере силы и энергии. Старые религиозные предметы: Иконы, молитвенники, розарии – все это обладает особой энергетикой. Избавление от таких вещей могло повлечь за собой невзгоды. Ломаные зеркала: Известно, что ломаное зеркало приносит несчастье. Однако не всем известно, что его выброс может усилить этот негативный эффект. Старые письма и записки: Они несут в себе эмоции и воспоминания. Избавляясь от них, мы можем потерять кусочек своей истории.

Не спешите избавляться от вещей, которые имеют для вас особое значение или несут в себе энергетику прошлого. Возможно, им суждено получить второй шанс или быть утилизированными специфическим образом. Всегда размышляйте о последствиях своих действий, даже если речь идет о простых предметах.