Что сделать, чтобы нарезанные яблоки не темнели: пять простых лайфхаков

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Что сделать, чтобы нарезанные яблоки не темнели: пять простых лайфхаков
Полезно знать
Источник фото: Информинг

Источник фото: Информинг Яблоки - это очень полезные и доступные фрукты, богатые витаминами и необходимыми микроэлементами. Однако они могут быстро потемнеть после нарезки.


Давайте рассмотрим несколько способов, как избежать этого.

  1. Замачивание в подсоленной воде: Чтобы яблоки не потемнели, поместите их в подсоленную воду на 10 минут, а затем выньте и уложите в пакет. Однако перед употреблением яблоко следует вымыть.

  2. Натирание лимоном: Лимон помогает сохранить яблоки свежими. Протрите фрукты им. Однако перед употреблением яблоко нужно вымыть, чтобы избавиться от вкуса лимона.

  3. Использование резинки: Скрепите нарезанные ломтики яблока резинкой. Это поможет им сохранить свой цвет и текстуру. Плюс в том, что после этого фрукты не требуется дополнительно мыть.

  4. Мед: Мед - прекрасный натуральный консервант. Растворите 1-2 столовые ложки меда в 1 стакане комнатной температуры воды. Замочите порезанные яблоки в этой смеси на 1-5 минут.

  5. Обычная вода: Порежьте яблоки, поместите их в посуду и залейте обычной водой. Это помогает предотвратить потемнение в течение короткого времени.

Кроме того, важно правильно хранить яблоки:


  • Не мойте. Спелые плоды имеют защитное восковое покрытие, которое предотвращает гниение. Мыть яблоки нужно только перед употреблением.

  • Оберните в бумагу. Упакуйте каждое яблоко в бумагу или салфетку перед хранением. Это поможет предотвратить повреждения и снизить влажность.

  • Используйте полиэтиленовые пакеты с дырочками. Они тоже помогут сохранить яблоки свежими.

Следуя этим простым советам, вы сможете продлить свежесть ваших яблок и избежать их потемнения после нарезки.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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Что сделать, чтобы нарезанные яблоки не темнели: пять простых лайфхаков

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