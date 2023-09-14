Два простых ингредиента: ваши драники станут лучше, чем в ресторане

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Два простых ингредиента: ваши драники станут лучше, чем в ресторане
Полезно знать
Источник фото: Коллаж Информинг

Драники – это популярное блюдо на столе. Это отличный вариант для обеда, ужина или даже перекуса в том случае, если хочется простого, но вкусного блюда.


Для того чтобы драники всегда получались идеальными, есть несколько уловок.


    Драники самый легкий рецепт

  1. Правильная работа с картофелем: Картофель способен изменить цвет или выделить большое количество воды. Поэтому сначала рекомендуется измельчить картофель, посолить, перемешать и оставить на 5 минут. После этого нужно просто отжать картофельную массу, добавить ложку сметаны и готовить дальше.

  2. Добавление чеснока к блюду – отличный способ придать картошке интересный вкус. Для улучшения блюда возьмите 1-2 зубчика, порежьте ножом и добавьте к картофельной массе – и ваши драники будут особенно ароматными и вкусными.

    Также, вы можете измельчить копченый сыр теркой и добавить в картофельную массу. Это придаст драникам неожиданный, но очень вкусный и сытный аромат.

    Что нужно добавить в драники, чтобы они не темнели

    Добавьте в тесто натертую на терке или перекрученную на мясорубке луковицу. Лук помогает сохранить цвет картофеля.

    Что делать, если нет яиц для драников

    Вы можете приготовить их без яиц. Добавьте в тесто муку (4 столовые ложки на 800 грамм картофеля). Можно использовать пшеничную муку или сделать микс из кукурузной, гороховой и пшеничной муки в зависимости от ваших предпочтений.


    Сколько можно хранить тесто для драников

    Лучше всего не хранить тесто для драников дольше часа, даже в холодильнике. При длительном хранении оно может потемнеть.

    Что добавить в драники, чтобы они не разваливались

    Если драники склонны разваливаться, слейте лишнюю жидкость с теста. Хорошо перемешайте натертый картофель и добавьте сырое яйцо. При необходимости, добавьте немного крахмала.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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Два простых ингредиента: ваши драники станут лучше, чем в ресторане

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