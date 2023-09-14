Два простых ингредиента: ваши драники станут лучше, чем в ресторане

Добавление чеснока к блюду – отличный способ придать картошке интересный вкус. Для улучшения блюда возьмите 1-2 зубчика, порежьте ножом и добавьте к картофельной массе – и ваши драники будут особенно ароматными и вкусными.

Также, вы можете измельчить копченый сыр теркой и добавить в картофельную массу. Это придаст драникам неожиданный, но очень вкусный и сытный аромат.

Что нужно добавить в драники, чтобы они не темнели

Добавьте в тесто натертую на терке или перекрученную на мясорубке луковицу. Лук помогает сохранить цвет картофеля.

Что делать, если нет яиц для драников

Вы можете приготовить их без яиц. Добавьте в тесто муку (4 столовые ложки на 800 грамм картофеля). Можно использовать пшеничную муку или сделать микс из кукурузной, гороховой и пшеничной муки в зависимости от ваших предпочтений.



