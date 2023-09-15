Секрет создания цветущего удивительного сада: осенние цветы, которые будут радовать все лето

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Секрет создания цветущего удивительного сада: осенние цветы, которые будут радовать все лето
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Фото из открытых источников

Посадка цветов в августе, которые могут прекрасно процветать и даже выдерживать заморозки, отличная идея для создания красочного сада в осенний период. Ниже приведены некоторые виды растений, которые могут быть посажены в августе и продолжать цвести вплоть до поздней осени:

  1. Хризантемы (Chrysanthemum): Хризантемы известны своей долгой цветущей периодичностью и способностью выдерживать прохладную погоду. Они доступны в различных цветовых вариациях и размерах.

  2. Астильба (Astilbe): Астильбы предпочитают полутень и хорошо переносят прохладу. Они создают красивые колосовидные соцветия и могут украсить ваш сад своей зеленью и цветами.

  3. Эрингиум (Eryngium): Эти уникальные цветы, также известные как "морские ежики", имеют необычный колючий внешний вид и металлический оттенок. Они долговечны и могут придать вашему саду интересный характер.

  4. Бархатцы (Rudbeckia): Бархатцы, известные также как "солнечники", имеют яркие желтые цветы с темными центральными частями, напоминающими солнце. Они цветут долго и выдерживают осенние заморозки.

  5. Вербена (Verbena): Это кустарниковое растение имеет разнообразные цветовые варианты и цветет обильно и продолжительно, делая его отличным выбором для осеннего сада.

  6. Седумы (Sedum): Седумы отлично переносят засуху и способны радовать глаз своими сочными листьями и яркими цветами в осенний период.

Важно учесть климатические условия вашего региона и рекомендации местных садоводов при выборе цветов для посадки в августе.

С уходом и правильным увлажнением эти растения смогут создать красивый осенний сад, который будет радовать вас своей красотой весь сезон.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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