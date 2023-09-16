Как хранить хлеб, чтобы он не испортился и не зачерствел: советы от мудрых хозяек

Apple представила новую линейку смартфонов iPhone 15 и iPhone 15 Pro на крупной презентации 12 сентября. Новинки вызвали множество обсуждений среди
В одном из выпусков на YouTube-канале Tech Reason провели сравнительный тест скорости открытия игр и приложений на смартфонах Samsung Galaxy A24 и
17 сентября в Русской Православной Церкви, или 4 сентября по "старому стилю", отмечается празднование Собору Воронежских святых, а также память более
Недавно компания Apple представила новую модель iPhone 15, в которой заменила привычный разъем Lightning на USB-C. В ответ на это нововведение в
Эксперты «Клубного сервиса» разобрали второе поколение LADA Vesta NG 2023. Они оценили систему безопасности, которая должна работать исправно во
Военный корреспондент, волонтер Роман Алехин, в прошлом офицер МВД, за последние сутки в своем Телеграм-канале разместил как минимум два сообщения,