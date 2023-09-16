Как хранить хлеб, чтобы он не испортился и не зачерствел: советы от мудрых хозяек

Image 16+
Как хранить хлеб, чтобы он не испортился и не зачерствел: советы от мудрых хозяек
Полезно знать
Источник фото: Информинг

Сущестуют отличные советы по сохранению свежести хлеба! Вот некоторые ключевые моменты от мудрых хозяек.

  1. Остывание перед упаковкой: Подождите, пока теплый хлеб полностью остынет перед тем как упаковывать его. Упаковка теплого хлеба может привести к конденсации, что способствует развитию плесени.

  2. Отдельное хранение разных видов хлеба: Каждый вид хлеба имеет свою микрофлору, поэтому лучше хранить их отдельно, чтобы избежать смешивания запахов и влаги.

  3. Разрезание с середины: Начинайте нарезать хлеб не с края, а с середины. Это позволяет продлить срок его свежести.

  4. Сырая картошка или яблоко: Положите рядом с хлебом четвертину сырой картошки или яблока. Эти продукты помогут задержать влагу и продлить срок годности хлеба.

  5. Мешочек с солью: Рядом с буханкой можно положить маленький мешочек с солью. Соль помогает вытягивать влагу из хлеба, что способствует его сохранению свежести.

  6. Хранение в холодильнике и морозильнике: Хлеб можно хранить в холодильнике до 3 недель и в морозильнике пару месяцев. Однако долгий срок хранения может повлиять на вкус и текстуру хлеба.

  7. Уход за хлебницей: Хлебницу рекомендуется протирать уксусом раз в неделю, что помогает поддерживать чистоту и свежесть.

Эти советы помогут вам наслаждаться свежим хлебом в течение долгого времени, даже в условиях, когда он становится дефицитом.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Как хранить хлеб, чтобы он не испортился и не зачерствел: советы от мудрых хозяек

Вчера, 23:32

Секрет создания цветущего удивительного сада: осенние цветы, которые будут радовать все лето

15-09-2023, 23:40

Два простых ингредиента: ваши драники станут лучше, чем в ресторане

14-09-2023, 08:33

Что сделать, чтобы нарезанные яблоки не темнели: пять простых лайфхаков

13-09-2023, 13:16

Как избавиться от тли на розах: самые эффективные способы

13-09-2023, 13:09

Что внести осенью на грядки для восстановления почвы: хитрость, о которой не все знают

12-09-2023, 16:28

Хитрость, о которой молчат шеф-повара: зачем нужно обжаривать гречку перед варкой

12-09-2023, 16:22

Сохраняйте чеснок на зиму как профессионал: подробная инструкция и проверенные способы

12-09-2023, 11:43

Укроп и петрушка, как свежие, даже через месяцы: секрет домашней заготовки

12-09-2023, 11:27

Забудьте о соленых помидорах из магазина: лучший домашний рецепт

12-09-2023, 11:21

Хрустящие соленые огурцы за 5 минут: удивительно простой способ

12-09-2023, 11:07

Почему засахаривается варенье: как исправить и что делать?

12-09-2023, 10:55

Не «выбросьте» свое счастье: вещи, которым не место на мусорке

12-09-2023, 10:53

Почему нельзя смотреть в зеркало ночью: ответ всех удивит

12-09-2023, 10:50

Как убрать желтый налет с зубов: беспроигрышные народные методы

12-09-2023, 10:47

Будут нежнее пуха: в чем замочить полотенца для мягкости перед стиркой

12-09-2023, 09:24

Хрустящая квашеная капуста за три часа: быстрый и простой рецепт

11-09-2023, 21:50

Сделайте это со смородиной в сентябре: получите крупные и сладкие ягоды следующим летом

11-09-2023, 21:48

Как правильно заморозить кабачки на зиму, чтобы они не были резиновые: секретный метод

11-09-2023, 21:27

Как сварить варенье без сахара на зиму и чем его заменить: секреты умных хозяек

11-09-2023, 20:57

Инновации закончились: Apple представила iPhone 15 и новые умные часы
  • 14-09-2023, 20:50

Инновации закончились: Apple представила iPhone 15 и новые умные часы

Apple представила новую линейку смартфонов iPhone 15 и iPhone 15 Pro на крупной презентации 12 сентября. Новинки вызвали множество обсуждений среди

Равные по стоимости смартфоны Samsung и Xiaomi сравнили по скорости работы
  • 14-09-2023, 10:10

Равные по стоимости смартфоны Samsung и Xiaomi сравнили по скорости работы

В одном из выпусков на YouTube-канале Tech Reason провели сравнительный тест скорости открытия игр и приложений на смартфонах Samsung Galaxy A24 и

Неопалимая Купина 17 сентября: приметы и что запрещено делать
  • Вчера, 13:17

Неопалимая Купина 17 сентября: приметы и что запрещено делать

17 сентября в Русской Православной Церкви, или 4 сентября по "старому стилю", отмечается празднование Собору Воронежских святых, а также память более

Samsung и OnePlus «потроллили» Apple из-за нового iPhone 15
  • 14-09-2023, 09:48

Samsung и OnePlus «потроллили» Apple из-за нового iPhone 15

Недавно компания Apple представила новую модель iPhone 15, в которой заменила привычный разъем Lightning на USB-C. В ответ на это нововведение в

Российские блогеры вывернули наизнанку новый седан LADA Vesta NG 2023
  • 15-09-2023, 18:15

Российские блогеры вывернули наизнанку новый седан LADA Vesta NG 2023

Эксперты «Клубного сервиса» разобрали второе поколение LADA Vesta NG 2023. Они оценили систему безопасности, которая должна работать исправно во

Военкор Алехин: наших сил в Клещеевке нет, Андреевку также были вынуждены оставить
  • 14-09-2023, 09:48

Военкор Алехин: наших сил в Клещеевке нет, Андреевку также были вынуждены оставить

Военный корреспондент, волонтер Роман Алехин, в прошлом офицер МВД, за последние сутки в своем Телеграм-канале разместил как минимум два сообщения,