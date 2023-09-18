Дачники сами губят свою землю: главная ошибка при подготовке компоста

Октябрина Ганичкина, телеведущая и дачница, рекомендует садоводам быть осторожными с некоторыми методами подкормки растений. Например, добавление дрожжей или азота к компосту может показаться привлекательным, но по мнению специалиста, это неэффективное и дорогостоящее решение.

Дрожжей надо минимум 5 килограммов, но это нерационально. То же саме касается навоза, в нем необходимости нет, да и стоит немало. Кроме азота там есть мочевина, она может привести к гибели корней и снижению урожайности.

Для того чтобы обогатить почву, достаточно использовать готовый питательный субстрат или растительный перегной, такой как скошенная трава, чистая ботва и сорняки. Эти природные материалы предоставляют необходимые питательные элементы для растений без необходимости в сложных добавках.