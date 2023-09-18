Мудрые хозяйки кладут этот копеечный материал в бачок унитаза: о ржавчине надолго забывают

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Мудрые хозяйки кладут этот копеечный материал в бачок унитаза: о ржавчине надолго забывают
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Источник фото: Информинг

Мудрые хозяйки кладут это в бачок унитаза: о ржавчине забывают на долгое врамя. Эффективный способ поддерживать чистоту сантехники — использовать фольгу.

Достаточно скатать несколько небольших шариков и положить их в бачок унитаза. Это помогает предотвратить образование ржавчины и продлевает чистоту сантехники.

Кроме того, такие шарики можно использовать для протирки поверхностей, что помогает избавиться от уже существующих загрязнений. Такой метод позволяет сократить частоту уборки сантехники.

Помимо использования фольги, существует несколько дополнительных советов, которые помогут поддерживать чистоту сантехники в доме. Важно регулярно проводить влажную уборку поверхностей, чтобы предотвратить накопление загрязнений. Также полезно применять специальные моющие средства, предназначенные для сантехники, они эффективно борются с накипью и ржавчиной.

Помните, что правильный уход за сантехникой не только поддерживает ее в чистоте, но и продлевает срок службы оборудования. Регулярная проверка состояния труб, сифонов и кранов также позволяет выявлять и устранять неполадки вовремя.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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Мудрые хозяйки кладут этот копеечный материал в бачок унитаза: о ржавчине надолго забывают

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