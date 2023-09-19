Будут всегда в моде: 3 стрижки, которые подходят большинству женщин

Новая прическа дарит женщине уверенность в себе. Но прежде чем укорачивать себе волосы, надо выбрать правильную и подходящую стрижку. Обратите внимание на стрижки, которые всем подойдут и всегда будут актуальны.

Вот несколько актуальных вариантов стрижек, которые будут смотреться прекрасно на любых волосах:

Многослойная "лесенка": Эта прическа с разноуровневыми локонами придаёт объем даже редким волосам. Она также удобна в укладке. Стрижка "пикси": Она отлично подходит для женщин 50+, придавая молодой вид. Эта прическа может омолаживать лицо. Каре: Подходит для всех типов волос. Можно выбрать объемный ретро-стиль или строго ровную линию, популярную в 2000-х. Также очень модным вариантом является каре с легкой челкой, придающей образу свежесть.

Выбирайте тот стиль, который соответствует вашим предпочтениям и особенностям внешности. Не забывайте проконсультироваться с парикмахером, чтобы подобрать идеальную стрижку для вас!