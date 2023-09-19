Фарш будет таять во рту, если добавить всего один ингредиент: так делают шеф-повара

Этот способ придаст вашему фаршу не только вкус, но и нежность.ЯБлагодаря одному ингредиенту, он будет таять во рту.

Добавление сырого картофеля в мясную массу является хорошим приемом, который помогает избежать сухости в готовых блюдах. На каждый килограмм измельченного мяса следует взять лишь 200 граммов сырого картофеля.

Картофель следует натереть на мелкой терке и хорошо отжать, чтобы избавиться от лишнего сока. Затем его следует тщательно перемешать с фаршем. Эту смесь можно использовать как начинку для котлет, а также для пирогов и чебуреков.