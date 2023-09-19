Шеф-повара никогда не выкидают картофельное пюре: вот какую вкуснятину из него можно приготовить

Картофельное пюре, считают многие, вкусное с пылу с жару. Затем у него появляется сероватый оттенок, и становится оно неаппетитным. Но не выбрасывайте вчерашнее картофельное пюре.

Шеф-повар Олег Ольхов советует приготовить запеканку с грибами. Никто даже и не заметит, что в ее основе — вчерашний гарнир.

Вот простой и вкусный рецепт запеканки с картошкой и грибами от шеф-повара Олега Ольхова:

Ингредиенты:

1 кг картофеля

200 г вешенок или шампиньонов

1 репчатый лук

4 ст. ложки панировочных сухарей

Черный молотый перец и соль - по вкусу

Растительное масло для жарки

Приготовление:

Вымойте вешенки и нарежьте их ломтиками. Обжарьте вместе с мелко нарубленным репчатым луком. Посолите и поперчите по вкусу, затем перемешайте с картофельным пюре. Выложите все в заранее смазанную маслом форму для запекания. Посыпьте панировочными сухарями и готовьте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут. Подавайте блюдо по желанию с рубленой зеленью и любым овощным соусом.

«Можно такую запеканку готовить, даже не смешивая заранее ингредиенты. Нужно их выложить слоями. Подавать с соусом», — поделился шеф-повар.