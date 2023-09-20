Не морщится и не покроется ростками: вот как правильно хранить семенной картофель

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Не морщится и не покроется ростками: вот как правильно хранить семенной картофель
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Источник фото: Информинг

Зимой, картофель требуется защитить от холода и высокой влажности, а весной - от преждевременной проростания в хранилище.

В сентябре необходимо продумать методы хранения как картофеля, предназначенного для приготовления пищи, так и семенного. Это важно, так как от качества посадочного материала зависит урожайность следующего года.

Семенной картофель должен оставаться здоровым в течение 9 месяцев. Для этого важно создать оптимальные условия для клубней. Сначала картофель необходимо хорошо высушить, а затем подвергнуть процессу озеленения. Мелкие клубни можно разложить на сухую бетонную поверхность, при этом важно избегать прямого солнечного света, а влажность воздуха должна быть не менее 80%. Картофель должен побывать в таких условиях 5-7 дней. За это время он заживет все механические повреждения и избавится от патогенных грибков. После этого необходимо провести проверку на кольцевую гниль, пораженные клубни следует удалить. Если поражено более 30%, то такой картофель не годится для посадки, так как через некоторое время все равно начнет гнить.

Затем семенной картофель следует поместить в хранилище с температурой около 5 градусов и включенной вентиляцией. Важно соблюдать этот режим, чтобы избежать преждевременного появления ростков, гниения или усохшего вида клубней. Деревянные ящики отлично подходят для компактного хранения. Клубни можно распределить по 5 слоям, а при необходимости использовать несколько ярусов - ящики можно разместить один на другом. Для дополнительной защиты картофель можно накрыть газетами.

В случае отсутствия специального хранилища, семенной картофель можно сохранить в квартире. Для этого его можно разместить в контейнерах на застекленном балконе, где температура поддерживается на уровне 3-4 градуса.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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