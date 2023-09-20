Не выбрасывайте отходы: они удобрят огород лучше любого навоза

Химик Андрей Старостин рекомендует использовать пищевые отходы как эффективные удобрения для почвы. Эти отходы содержат все необходимые растениям питательные вещества, включая азот, фосфор, калий и магний. Использование таких удобрений является экологически безопасным и эффективным способом улучшить плодородие почвы. Вот несколько советов по приготовлению органических удобрений:

Измельчите полусухие пищевые отходы в блендере или нарежьте их ножом. Если отходы содержат сок, отожмите его. Высушите получившуюся заготовку. В качестве удобрения можно использовать смесь фосфоритной муки и вытяжки из овощной ботвы. Корки от фруктов, жмых и вымоченный старый хлеб также могут быть использованы как удобрения.

Эти простые шаги помогут вам сделать качественные удобрения из пищевых отходов, которые значительно улучшат состояние почвы в вашем саду или огороде.