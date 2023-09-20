«Мистика и на только»: Почему не стоит смотреть в зеркало ночью

Image 16+
«Мистика и на только»: Почему не стоит смотреть в зеркало ночью
Полезно знать
Источник фото: Информинг

До изобретения электрического освещения все гадания, ритуалы и просто домашние дела после захода солнца совершались при свечах или лучине. Отражающие поверхности значительно искажали реальность - в отблесках огня можно было видеть различные тени и фигуры, а бурное воображение придавало им особый, мистический смысл.

Отсюда мнение, что зеркала ночью открывают «дверь» в потусторонний мир, куда приходят и уходят души умерших, где живут призраки и другие астральные сущности.

Современное объяснение.

Источник фото: Информинг 

Научный ответ на вопрос о том, что происходит в зеркале ночью, довольно прост. Человек в темноте не просто видит собственное отражение, но и подсознательно фиксирует свои движения.

Зрение без света теряет чёткость, а сумерки расслабляют мозг. Размытый взгляд вместе с объектами, искаженными в темноте, приводят к тому, что реальность воспринимается странным образом. Любой свет из окна, проезжающий автомобиль, шевеление шторы на фоне вместе со звуками в квартире, например, от домашних животных, могут послужить сигналом для мозга к пугающей фантазии.

Современные ученые утверждают, что если выключить свет и смотреть на своё отражение не менее 10 минут, то лицо начинает восприниматься чужим, сам образ будто принадлежит кому-то другому, искажается, появляются галлюцинации.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
«Мистика и на только»: Почему не стоит смотреть в зеркало ночью

Сегодня, 20:44

Почему и как нужно выбрасывать старые тапочки: запомните на всю жизнь

Сегодня, 19:52

Не выбрасывайте отходы: они удобрят огород лучше любого навоза

Сегодня, 18:21

Не морщится и не покроется ростками: вот как правильно хранить семенной картофель

Сегодня, 18:19

Смешайте эти два средства и рассыпьте под кусты крыжовника и смородины: рекордный урожай обеспечен

Сегодня, 18:13

Закатки, которые вы еще успеете сделать на зиму: пальчики оближешь

Сегодня, 10:48

Шеф-повара никогда не выкидают картофельное пюре: вот какую вкуснятину из него можно приготовить

Вчера, 12:05

Будут всегда в моде: 3 стрижки, которые подходят большинству женщин

Вчера, 11:28

Фарш будет таять во рту, если добавить всего один ингредиент: так делают шеф-повара

Вчера, 11:27

Мудрые хозяйки кладут этот копеечный материал в бачок унитаза: о ржавчине надолго забывают

18-09-2023, 13:13

Дачники сами губят свою землю: главная ошибка при подготовке компоста

18-09-2023, 09:26

Как хранить хлеб, чтобы он не испортился и не зачерствел: советы от мудрых хозяек

16-09-2023, 23:32

Секрет создания цветущего удивительного сада: осенние цветы, которые будут радовать все лето

15-09-2023, 23:40

Два простых ингредиента: ваши драники станут лучше, чем в ресторане

14-09-2023, 08:33

Что сделать, чтобы нарезанные яблоки не темнели: пять простых лайфхаков

13-09-2023, 13:16

Как избавиться от тли на розах: самые эффективные способы

13-09-2023, 13:09

Что внести осенью на грядки для восстановления почвы: хитрость, о которой не все знают

12-09-2023, 16:28

Хитрость, о которой молчат шеф-повара: зачем нужно обжаривать гречку перед варкой

12-09-2023, 16:22

Сохраняйте чеснок на зиму как профессионал: подробная инструкция и проверенные способы

12-09-2023, 11:43

Укроп и петрушка, как свежие, даже через месяцы: секрет домашней заготовки

12-09-2023, 11:27

Новости партнеров