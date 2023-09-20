«Мистика и на только»: Почему не стоит смотреть в зеркало ночью
До изобретения электрического освещения все гадания, ритуалы и просто домашние дела после захода солнца совершались при свечах или лучине. Отражающие поверхности значительно искажали реальность - в отблесках огня можно было видеть различные тени и фигуры, а бурное воображение придавало им особый, мистический смысл.
Отсюда мнение, что зеркала ночью открывают «дверь» в потусторонний мир, куда приходят и уходят души умерших, где живут призраки и другие астральные сущности.
Современное объяснение.
Научный ответ на вопрос о том, что происходит в зеркале ночью, довольно прост. Человек в темноте не просто видит собственное отражение, но и подсознательно фиксирует свои движения.
Зрение без света теряет чёткость, а сумерки расслабляют мозг. Размытый взгляд вместе с объектами, искаженными в темноте, приводят к тому, что реальность воспринимается странным образом. Любой свет из окна, проезжающий автомобиль, шевеление шторы на фоне вместе со звуками в квартире, например, от домашних животных, могут послужить сигналом для мозга к пугающей фантазии.
Современные ученые утверждают, что если выключить свет и смотреть на своё отражение не менее 10 минут, то лицо начинает восприниматься чужим, сам образ будто принадлежит кому-то другому, искажается, появляются галлюцинации.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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